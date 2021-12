Le pic de la quatrième vague de Covid-19 a été atteint à Bruxelles mais “le variant Omicron est là”

La Commission communautaire commune de la Région bruxelloise (Cocom) a fait le point sur la campagne de vaccination contre le Covid-19 et sur la situation épidémiologique dans la capitale. Une situation qui s’améliore, grâce au pic confirmé de la quatrième vague de contaminations.

“Le pic épidémiologique de la quatrième vague de contamination au Covid-19 est atteint”, confirme Inge Neven, responsable de la lutte contre le Covid-19 à la Cocom, lors de son point hebdomadaire à la presse. Cela se confirme dans les chiffres publiés par l’Institut belge de santé publique Sciensano. Sur la période du 4 au 10 décembre 2021, 1 242,6 nouvelles contaminations quotidiennes au Covid-19 ont été enregistrées en moyenne en Région bruxelloise, soit une baisse de 10% par rapport aux sept jours précédents. Le taux de reproduction du virus, soit le nombre de personnes infectées par une personne positive au Covid-19, est ainsi descendu sous la barre critique de 1 : il est actuellement de 0,93 en Région bruxelloise. Les chiffres sont désormais en baisse, ce qui confirme que le pic de contaminations a été atteint.

La situation reste toutefois critique dans les hôpitaux, où le pic de contaminations se répercute habituellement dans les deux semaines qui suivent. 402 personnes sont hospitalisées pour une contamination au Covid-19 à la date du 13 décembre, soit 29 personnes de plus que la veille et une hausse de 3% par rapport à la moyenne d’hospitalisations des sept derniers jours. Aux soins intensifs, 110 patients sont désormais traités pour un cas de Covid-19. Une augmentation de 11% par rapport à la moyenne des sept derniers jours.

Concernant les décès, la moyenne reste stable avec 30 décès liés au Covid-19 enregistrés durant la semaine du 29 novembre au 5 décembre, contre 28 décès durant la semaine du 6 au 12 décembre. 21 de ces décès concernent des personnes âgées de plus de 65 ans, précise Sciensano.

“Des autotests avant les fêtes”

Face à ces chiffres qui peuvent rendre optimiste, Inge Neven de la Cocom confirme la nécessité de poursuivre les gestes barrières pour éviter la reprise des infections. “Porter le masque, garder ses distances, se faire vacciner, se faire tester et rester en quarantaine en cas de symptômes”, répète-t-elle. “Il faut également continuer à avoir le moins de contacts possibles et en cas de regroupement, les faire le plus possible à l’extérieur ou dans des locaux aérés”. “Il est également judicieux de limiter les fêtes de famille et de réaliser des autotests avant ces fêtes”, ajoute Inge Neven.

Elle s’inquiète notamment de la multiplication des cas du variant Omicron en Belgique. “Le variant Omicron est en train de se manifester. Cela risque de se voir sur nos systèmes de soins déjà saturés”, indique la responsable Covid. “Ce variant semble beaucoup plus contagieux, il faut donc être encore plus prudent”. “Nous nous attendons à ce que, d’ici à la fin de l’année, environ 50% des contaminations soient le fait de ce variant”, précise-t-elle.

Toujours plus de 5 000 premières doses administrées

Concernant la campagne de vaccination en Région bruxelloise, les chiffres évoluent doucement. 71,1% des Bruxellois de plus de 18 ans ont obtenu les deux premières doses du vaccin contre le Covid-19, et ils sont désormais 60% de la population totale à avoir obtenu une première dose du vaccin. “5 500 à 5 700 premières doses sont encore administrées chaque semaine, grâce aux actions décentralisées”, confie Inge Neven. “C’est évidemment moins qu’il y a un ou deux mois. On augmente de 0,5% de personnes vaccinées par semaine contre 1% le mois dernier. C’est logique vu qu’on atteint un certain pic. Il reste peu de gens qui n’ont pas entendu parler du vaccin ou qui veulent se faire vacciner, pour diverses raisons”.

La campagne pour l’administration de la dose de rappel du vaccin se poursuit également à bon rythme. “On invite entre 60 000 et 70 000 personnes à se faire vacciner avec une troisième dose chaque semaine. On espère pouvoir vacciner toutes les personnes éligibles avec cette nouvelle dose avant la mi-janvier”, indique Inge Neven. 17,35% des Bruxellois de plus de 18 ans ont obtenu cette dose de rappel, indique Sciensano à la date du 13 décembre. Ety 70% des personnes de 65 ans et plus ont déjà reçu leur dose “booster” dans la capitale. “Si on prend en compte uniquement la population déjà vaccinée, ce chiffre monte à 30%.” Au total 160.386 troisièmes doses ont déjà été administrées à Bruxelles”, ajoute Inge Neven.

Grégory Ienco – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck