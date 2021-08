Frank Vandenbroucke “Dans ce contexte, il est impossible de procéder à des assouplissements à Bruxelles”

“Une course se joue entre le virus et la vaccination et on peut la gagner“, a indiqué ce jeudi soir le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) sur le plateau du 18h. “Il faut donc agir en urgence pour accélérer la vaccination dans la capitale. On risque de perdre cette course.”

“Le gouvernement bruxellois et Alain Maron ont déjà fait beaucoup d’efforts et je salue leur créativité“, ajoute le ministre fédéral. “Mais je veux aussi en profiter pour lancer un appel aux acteurs de la société : les écoles, l’enseignement supérieur et les entreprises. Il faut venir en aide aux autorités bruxelloises. Ils doivent jouer un rôle crucial pour offrir le vaccin aux jeunes. Et il faut développer une politique de proximité“.

Sur la flambée des contaminations autour des personnes qui rentrent de vacances, le ministre estime que “dans ce contexte, il est impossible de procéder à des assouplissements” à Bruxelles.

► Lire aussi | Plusieurs bourgmestres bruxellois demandent un contrôle plus efficace des quarantaines

■ La séquence à découvrir ci-dessus