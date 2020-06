Des tests de température systématiques auront lieu pour les passagers de Brussels Airport

Le système sera installé pour les passagers qui partent et qui arrivent dès le 15 juin.

Brussels Airport va effectuer des contrôles de température systématiques sur tous les passagers à partir du 15 juin, a-t-il annoncé mercredi par communiqué.

Après près de trois mois d’activités très réduites, Brussels Airport s’apprête en effet à accueillir à nouveau chaque jour des milliers de passagers.

Un aéroport… pilote

Brussels Airport a été sélectionné par l’Agence européenne de la sécurité aérienne comme l’un des aéroports-pilotes pour la mise en place de ses recommandations opérationnelles liées au Covid-19.

“Les aéroports choisis s’engagent à appliquer les lignes directrices de l’EASA, élaborées en consultation avec les autorités européennes de l’aviation et de la santé publique (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies), et à rechercher des solutions pratiques pour l’aviation dans cette crise inédite“, souligne l’aéroport.

Le contrôle de température systématique des passagers sera ainsi instauré dès le 15 juin, à l’aide de caméras thermiques. “Ce contrôle se rajoute à toutes les mesures sanitaires déjà prises pour permettre aux passagers de voyager en toute sérénité”, déclare Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company.

38°C maximum

Concrètement, les caméras seront placées sur le curb, soit la zone devant le hall des départs, pour contrôler tous les passagers avant leur entrée dans le terminal. Toutes les personnes dont la température excèderait 38°C pourront se voir refuser l’accès au terminal.

Le même système sera installé pour les passagers à l’arrivée.

Les personnes qui ne voyagent pas elles-mêmes ou qui ne travaillent pas dans l’aéroport ne seront pas autorisées à accéder au terminal.

Belga