Dans le supérieur, plus d’un étudiant sur cinq a décroché, dénonce la FEF

Pour 84,5 % des étudiants qui s’expriment, les modalités reçues en vue des examens ont provoqué un stress supplémentaire.

Dans l’enseignement supérieur, plus d’un étudiant sur cinq a décroché, selon un sondage mené par la Fédération des étudiants francophones (FEF), qui a recueilli les témoignages de 6.300 étudiants, indique vendredi La Libre Belgique.

La question concernant le décrochage montre que le confinement a eu raison de 21% des répondants inscrits en haute école, de 25% des universitaires et de 26% des étudiants en arts. Plus d’un sur cinq (22%) en moyenne.

Les modalités des examens ont eu raison du moral des étudiants

Les modalités des examens ont eu raison du moral des étudiants. Selon la FEF, un peu plus d’un étudiant sur trois (35%) a reçu à temps – à la date butoir du 27 avril – des précisions sur les examens.

“Mais recevoir des précisions ne rassure pas toujours, au contraire“, insiste la présidente de la FEF Chems Mabrouk.

Pour 84,5 % des étudiants qui s’expriment, les modalités reçues ont provoqué un stress supplémentaire. Le chronométrage de l’examen est la raison la plus souvent évoquée (57%), devant le fait d’être interrogé à la maison (48%), de devoir répondre à un questionnaire à choix multiple sans retour en arrière possible (46%), l’absence de professeur pour répondre à d’éventuelles questions (43%) et la peur de problèmes techniques ou de connexion (35%).

Belga