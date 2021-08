Covid-19 : voici les mesures sanitaires qui restent d’application à Bruxelles

Comme le Comité de concertation l’a confirmé le 20 août dernier, les mesures d’assouplissement annoncées sur les autres régions belges ne seront pas instaurées en Région bruxelloise. Le port du masque, la distanciation sociale ou les restrictions de public dans les événements resteront en partie en place dans la capitale. Tour d’horizon.

La situation épidémiologique et vaccinale en Région bruxelloise est toujours moins bonne en Région bruxelloise que dans les autres régions du pays. Cette situation a mené le Comité de concertation du 20 août dernier à annoncer la mise en place de mesures différentes entre les trois Régions. À Bruxelles, les mesures toujours en place depuis le début de l’été sont prolongées jusqu’au 30 septembre prochain, le temps que l’épidémie perde du terrain et d’éviter une surcharge des hôpitaux dans la capitale.

Quelles mesures seront encore en place dans la capitale au 1er septembre ? Voici les mesures maintenues en Région bruxelloises, confirmées ce vendredi par arrêté de police par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) :

– Obligation du port du masque et de la distanciation sociale en intérieur et lors de rassemblements en extérieur jusqu’à 400 personnes : l’obligation du port du masque est valable pour des rassemblements jusqu’à 200 personnes en intérieur et 400 personnes en extérieur. Au-delà de ces seuils, ce sont les règles fixées par l’arrêté ministériel fédéral qui s’appliquent.

– Distanciation sociale, fermeture à 1h00… dans l’horeca : dans les cafés et restaurants, la distance entre les tables doit être de 1,5 m, les consommations se font seulement assis, les tables ne peuvent accueillir que 8 personnes maximum, le niveau sonore doit être limité à 80 db en intérieur, et l’heure de fermeture de l’horeca, mais aussi des magasins de nuit et des événements est prévue à 1h00.

– Restrictions pour les offices et cérémonies : le nombre de personnes pouvant assister à des offices et cérémonies (mariages civils, messes, cérémonies religieuses, funérailles, crémation, visite d’un cimetière…) est limité à 200 en intérieur et 400 en extérieur, avec port du masque et distanciation sociale. Des exceptions au nombre de participants sont possibles après autorisation des autorités communales.

– Covid Safe Ticket : le gouvernement bruxellois propose au secteur événementiel d’utiliser le Covid Safe Ticket pour les événements à l’intérieur réunissant 200 personnes ou plus et les événements en plein air réunissant 400 personnes ou plus.

– Télétravail : le télétravail est toujours recommandé tant que possible.

– Contrôle : le gouvernement bruxellois et les 19 communes annoncent un renforcement des contrôles du port du masque, et du respect des mesures suivant le retour à l’étranger (test et quarantaine).

Ces mesures seront réévaluées dans les prochaines semaines et rediscutées lors d’un prochain Comité de concertation autour de l’épidémie de Covid-19.

Gr.I. – Photo : Belga/Paul-Henri Verlooy