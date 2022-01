Covid-19 : plusieurs centres s’ouvrent dès ce lundi à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

Cette semaine, plusieurs centres de vaccination bruxellois vont s’ouvrir aux enfants de 5 à 11 ans. Une extension qui fait suite à la phase de test menée à Pacheco depuis trois semaines.



Contrairement à la Wallonie, une phase pilote de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans a été ouverte le 22 décembre au centre de vaccination Pacheco, à Bruxelles. Durant les neuf premiers jours de cette phase, 1 029 enfants ont été vaccinés. Tous les créneaux réservables durant les deux semaines de vacances scolaires ont été réservés en deux jours, ajoute même le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo).

Face à ce succès, la Cocom, en charge de la campagne bruxelloise de vaccination, a lancé un appel aux médecins et infirmiers habitués des enfants. Car c’est ce qui fait le succès de cette campagne selon la Cocom : un personnel qui s’adapte aux enfants, un environnement ludique, avec les décors des Schtroumpfs pour accueillir les plus jeunes, et une récompense sucrée pour les jeunes vaccinés.

La Région bruxelloise étend désormais cette campagne de vaccination à d’autres centres. Voici les différents créneaux horaires prévus durant les prochains jours :

■ Anderlecht (stade du RSCA) : les mercredis de 12h30 à 18h00 et les samedis de 8h30 à 14h00

■ Forest : les samedis de 9h30 à 16h30

■ Hôpital Militaire Reine Astrid à Neder-Over-Heembeek : du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00

■ Molenbeek : les mercredis de 12h30 à 17h30

■ Pacheco à Bruxelles : du lundi au samedi de 9h30 à 17h00

■ Uccle : les mercredis de 14h00 à 16h30

■ Woluwe-Saint-Pierre : tous les jours de 9h00 à 17h00, sauf les mardis et mercredis de 9h00 à 21h00

Les hôpitaux Reine Fabiola et Saint-Luc ouvrent également une antenne vaccinale pour les enfants dès ce mardi.

Rendez-vous obligatoire

La prise de rendez-vous est obligatoire pour ces enfants. Cette réservation est possible via la plateforme Bru-Vax ou via le call center au 02 214 19 19.

Il y a toutefois quelques conditions avant l’administration de ce vaccin. Il faut évidemment l’accord des parents. Ceux-ci doivent ensuite accompagner l’enfant, avec leur carte d’identité.

Le vaccin administré sera celui de Pfizer et demandera donc l’administration de deux doses : la deuxième est prévue entre 21 et 35 jours après l’administration de la première.

Ce vaccin a été approuvé par l’Agence européenne des médicaments. La dose est trois fois plus faible que celle prévue pour les adultes, mais elle se révèle aussi efficace (protection à plus de 90% contre le Covid-19). Si beaucoup d’enfants infectés par le Covid-19 ne connaissent pas de symptôme, ils peuvent toujours transmettre le virus à d’autres. L’objectif de la vaccination est avant tout d’éviter la propagation du virus.

Concernant les effets indésirables, la Cocom prévient que des symptômes de fatigue, de maux de têtes ou de rhume peuvent apparaître durant quelques jours, tout comme des douleurs au niveau du bras.

Grégory Ienco – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck