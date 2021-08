Covid-19 : plus de 26 000 effets indésirables signalés suite au vaccin, quatre décès “probablement” liés

Depuis le début de la campagne de vaccination en Belgique, 26 630 effets indésirables (sur plus de 8 millions de personnes vaccinées) ont été signalés à la suite de l’administration d’un vaccin contre le coronavirus, d’après les derniers chiffres publiés par l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

Parmi ces signalements, 9 962 ont été notifiés à la base de données européenne de pharmacovigilance EudraVigilance. La grande majorité des cas concernaient de la fièvre, des douleurs musculaires, une sensation de malaise ou encore une réaction à l’endroit de la piqûre. “Il s’agit là de réactions normales qui indiquent une activation du système immunitaire. Elles disparaissent généralement au bout de quelques jours”, a indiqué l’AFMPS.

L’apparition de ces effets secondaires est plus fréquente après l’administration de la deuxième dose dans le cas des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna mRNA, et l’inverse avec le vaccin AstraZeneca.

Troubles menstruels

L’AFMPS fait également un point sur des notifications de troubles menstruels suite au vaccin contre le Covid-19. Ces messages parlent notamment de cycle perturbé (cycle prolongé ou raccourci, saignements intermenstruels), de changements de l’intensité des saignements (menstruations plus ou moins abondantes) et de saignements post-ménopausiques. Selon l’AFMPS, “la grande majorité de ces effets indésirables n’étaient pas graves et se sont résolus spontanément”, mais le sujet reste suivi au niveau européen. “À ce jour, aucune relation de cause à effet ne peut être établie”, précise l’agence.

Signalements graves

Toutefois, 6 788 signalements ont été classifiés comme “graves” par l’AFMPS, en raison d’une incapacité de travail temporaire ou de l’impossibilité de quitter la maison.

199 notifications concernent des décès. Mais après évaluation et prise en considération des troubles cliniques antérieurs à la vaccination, et de l’évolution naturelle de ces conditions préexistantes, seuls quatre décès sont considérés comme probablement liés au vaccin. Il s’agit d’un cas de syndrome d’hyperperméabilité capillaire (AstraZeneca), d’un cas de thrombocytopénie immunitaire (AstraZeneca), et de deux décès consécutifs à un syndrome associant une thrombose et une thrombocytopénie (AstraZeneca et Johnson & Johnson).

Pour pouvoir assurer un suivi optimal, l’AFMPS demande aux personnes se faisant vacciner de continuer à signaler les effets secondaires via le formulaire disponible en ligne sur le site web notifieruneffetindesirable.be.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq