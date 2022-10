Covid-19 : les nouveaux cas et hospitalisations repartent à la hausse à Bruxelles

Le nombre de personnes hospitalisées est en hausse constante depuis le 19 septembre, dans les établissements bruxellois.

Sciensano, l’Institut belge de santé publique, a présenté comme chaque semaine les derniers chiffres de la situation épidémiologique du Covid-19 en Belgique. Entre le 1er et le 7 octobre, 3 153 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne chaque jour, soit une hausse de 11% par rapport à la semaine précédente, précise Sciensano. En Région bruxelloise, 216,7 nouveaux cas quotidiens de Covid-19 ont été enregistrés durant cette même période, soit une hausse de 8,7% par rapport aux sept jours précédents.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,09. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 362 sur 14 jours.

Concernant les hospitalisations, on compte en moyenne 111,3 nouvelles admissions pour cause de Covid entre le 4 et le 10 octobre, soit une hausse de 18% par rapport aux sept jours précédents. En Région bruxelloise, cette moyenne est de 12 nouvelles admissions, soit une hausse de près de 15%. Au 10 octobre, on compte encore 228 patients hospitalisés pour cause de Covid-19 dans les établissements bruxellois, un chiffre en constante hausse depuis le 19 septembre. Aux soins intensifs, par contre, le nombre de patients hospitalisés pour cause de Covid-19 reste stable : 7 à la date du 10 octobre.

Enfin, entre le 1er et le 7 octobre, 7 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu’elles étaient porteuses du virus (+ 81%), portant le bilan à 32 746 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. En Région bruxelloise, six personnes sont décédées durant les sept premiers jours d’octobre.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Luc Claessen