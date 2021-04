Covid-19 : contaminations et hospitalisations en légère hausse

Selon les derniers chiffres révélés ce lundi matin par l’Institut belge de santé publique Sciensano, le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 remonte légèrement, mais le taux de positivité diminue, tout comme le nombre d’hospitalisations.

En moyenne 3 605 personnes ont été testées positives au Covid-19 quotidiennement entre le 16 et le 22 avril, selon les données de Sciensano. Ce chiffre marque une légère augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente. Plus précisément, en Région bruxelloise, 456 contaminations au Covid-19 ont été confirmées quotidiennement durant la période du 16 au 22 avril, soit une hausse plus importante de 17% par rapport aux sept jours précédents.

42 570 tests quotidiens ont été réalisés entre le 16 et le 22 avril, soit une hausse de 4% par rapport à la semaine précédente. Et le taux de positivité diminue enfin avec 9,4% de tests positifs sur cette période de sept jours. Le taux de reproduction du virus reste en dessous de 1 et est signalé à 0,95 ce lundi.

Concernant la vaccination, 22,5% de la population bruxelloise de plus de 18 ans a reçu sa première dose de vaccin, soit 211 700 personnes, et 6,1% de la population a reçu sa deuxième dose de vaccin, soit 57 000 personnes.

Admissions en légère hausse à Bruxelles

Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 227,3 patients pour cause de coronavirus par jour entre le 19 et le 25 avril, un chiffre en baisse de 3% par rapport à la précédente période de sept jours. Cela porte le nombre de patients Covid à 2 886 (-4%), dont 888 sont traités en soins intensifs (-5%). En Région bruxelloise, 38,3 patients ont été admis quotidiennement à l’hôpital pour une contamination au Covid-19 entre le 19 et le 25 avril, soit une légère hausse de 3% par rapport aux sept jours précédents. Au 25 avril, 486 patients Covid-19 sont toujours hospitalisés dans la capitale (19 de plus que la veille), dont 136 sont aux soins intensifs (1 de moins que la veille) et 92 sont sous assistance respiratoire (2 de plus que la veille).

Entre le 16 et le 22 avril, 39 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus. La Belgique déplore au total 24 024 morts en raison de la pandémie. En Région bruxelloise, 3 066 décès suite au Covid-19 ont été enregistrés depuis début 2020.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck