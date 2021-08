Covid-19 : la hausse des cas et des hospitalisations se poursuit mais ralentit

Tant sur l’ensemble de la Belgique qu’en Région bruxelloise, le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 et de nouvelles hospitalisations liées au SARS-CoV-2 reste en augmentation, mais la hausse se veut moins forte que lors des précédentes semaines.

Selon les derniers chiffres publiés ce mardi par l’Institut belge de santé publique Sciensano, 1 945 nouvelles contaminations au SARS-CoV-2 ont été enregistrées en moyenne chaque jour entre le 14 et le 20 août, soit une hausse de 2% par rapport à la semaine précédente, qui ne comptait pas de jour férié (le 15 août). En Région bruxelloise, 451 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés chaque jour entre le 14 et le 20 août, soit une hausse de 6% par rapport à la période précédente.

Cette hausse plus légère se confirme dans le taux de reproduction du virus : celui-ci est désormais en baisse et pointe à 1,04 à la date du 23 août. Cela signifie qu’une personne positive au Covid-19 contamine en moyenne 1,04 personne en plus. Ce taux doit rester en dessous de 1 pour que l’épidémie ralentisse. Ce taux était encore de 1,22 au 13 août dernier.

Près de 46 000 tests en moyenne ont été effectués quotidiennement en Belgique entre le 14 et le 20 août, pour un taux de positivité de 4,7%.

Plus de 50 patients aux soins intensifs bruxellois

Concernant les hospitalisations, 59,9 admissions quotidiennes à l’hôpital ont été enregistrées pour une infection au Covid-19 en Belgique entre le 17 et le 23 août, soit une hausse de 10% par rapport aux sept jours précédents. Au total, 643 personnes sont toujours hospitalisées pour une infection au Covid-19 à la date du 23 août, dont 173 patients sont en soins intensifs.

En Région bruxelloise, 17,4 admissions quotidiennes à l’hôpital ont été enregistrées pour une infection au Covid-19 entre le 17 et le 23 août, ce qui représente une hausse de 16% par rapport à la période précédente. Au 23 août, 188 patients (- 3 par rapport à la veille) sont hospitalisés dans un hôpital bruxellois pour un cas de Covid-19, dont 58 sont aux soins intensifs (comme la veille).

Entre le 14 et le 20 août, 4,7 personnes en moyenne sont décédées chaque jour des suites du virus, soit une hausse de 43% par rapport aux sept jours précédents. En Région bruxelloise, 2 décès ont été signalés au total durant cette même période.

Enfin, concernant la campagne de vaccination, celle-ci se poursuit. 72,5% de la population belge totale a désormais reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 et 68,3% de la population est totalement vaccinée. En Région bruxelloise, 63,53% de la population de plus de 18 ans a désormais reçu une première dose, et 60,45% est totalement vaccinée. Les taux concernant la population totale par région seront confirmés dans la journée.

Grégory Ienco – Photo : illustration Belga/Dirk Waem