Coronavirus : 417 personnes sont décédées et 310 ont été admises à l’hôpital

Comme chaque jour, le SPF Santé publique et le Centre de crise font le point sur le nombre de cas de contamination au Covid-19 et rappellent les consignes de sécurité pour faire face à la pandémie.

Durant les dernières 24 heures, 310 nouveau patients ont été admis à l’hôpital. Quelque 455 personnes ont pu en sortir. En tout, 5.309 personnes sont toujours hospitalisées ce qui correspond à une diminution de 206 personnes.

Le 15 avril, 1.182 patients sont toujours en soins intensifs soit 22 de moins. De plus, 868 personnes ont besoin d’une assistance respiratoire. Malheureusement, 127 personnes sont décédées dans les hôpitaux et 289 dans les maisons de repos. 31% des décès ont été confirmés par des tests de laboratoire. On compte 146 disparitions en Flandre, 197 en Wallonie et 74 à Bruxelles. En tout, le nombre de décès est de 4.857. 49% ont eu lieu dans les hôpitaux et 48% dans les maisons de repos.

Durant les dernières 24 heures, 6.171 tests ont été réalisés soit 134.303 depuis le début de l’épidémie. Ce mercredi 15 avril, 1.236 personnes ont été révélées positives, 840 dans le réseaux des laboratoires des hôpitaux ou privés et 396 dans le cadre de l’aide pour les maisons de repos. En tout, 834 personnes ont été testées positives en Flandre, 329 en Wallonie et 64 à Bruxelles ce qui monte à 34.809 le nombre de cas.

La diminution est lente mais réelle.

Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck