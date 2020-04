Coronavirus : plus de sorties que d’admissions dans les hôpitaux, “le pic de l’épidémie semble se rapprocher”

Comme chaque jour, le SPF Santé publique et le Centre de crise font le point sur le nombre de cas de contamination au Covid-19 et rappellent les consignes de sécurité pour faire face à la pandémie.

Selon les chiffres de Sciensano, au 7 avril 2020, 487 personnes ont été hospitalisées des suites de symptômes liés au Covid-19, rapportent Steven Van Gucht et Emmanuel André, virologues et porte-parole interfédéraux Covid-19. Dans le même temps, 524 personnes ont quitté l’hôpital, ce qui porte le nombre total de personnes hospitalisées pour le Covid-19 à 5 688. C’est la première fois depuis le début de la pandémie que le nombre de personnes hospitalisées diminue. Parmi ces patients, 1 276 personnes sont actuellement aux soins intensifs (16 de plus que la veille) et 1 008 patients nécessitent une assistance respiratoire (9 de plus que la veille).

Durant les dernières 24 heures, 205 décès des suites du Covid-19 ont été confirmés, dont 23 en Région bruxelloise. Cela porte le nombre de décès suite au coronavirus à 2 240 depuis le début de la pandémie.

3 958 tests de laboratoire pour le coronavirus ont été réalisés ce mardi 7 avril. 1 209 cas ont été diagnostiqués positif au Covid-19, dont 101 en Région bruxelloise. Cela signifie que 23 403 personnes ont été testées positivement au Covid-19 suite à un test de laboratoire, dont 2 515 en Région bruxelloise, depuis le début de la pandémie.

“Derrière ces chiffres, il y a des personnes, des familles, des amis, et nous en sommes pleinement conscients. Nous voulons encore apporter notre soutien et notre compassion pour les personnes derrière ces chiffres”, ont tenu à rappeler Steven Van Gucht et Emmanuel André lors de cette conférence de presse quotidienne.

“La situation dans les hôpitaux et maisons de repos reste difficile”

“Le pic de l’épidémie semble de plus en plus se rapprocher, comme le montrent les chiffres ces derniers jours. L’avenir proche nous le confirmera”, explique Emmanuel André. “C’est une bonne nouvelle, mais le taux d’occupation des lits d’hôpitaux reste haut. La situation dans les hôpitaux et maisons de repos reste difficile. Nous devons donc poursuivre nos efforts, continuer à suivre les règles du confinement. Nous sommes aussi particulièrement conscients de la situation précaire actuelle dans les maisons de repos. Les conditions de travail sont difficiles et nous remercions le travail de ces professionnels pour notre quotidien. Ces personnes ont aussi besoin du soutien des médecins et infirmiers, qui peuvent venir soutenir l’effort actuellement réalisé”.

Emmanuel André est également revenu sur les questions qui se posent autour de l’arrivée du soleil et des chaudes températures, et l’envie des citoyens belges de profiter de ce soleil. “On sait que dans d’autres infections respiratoires, les beaux jours ont un effet positif sur leur propagation. Ici, nous sommes devant un nouveau virus et nous n’avons pas le recul nécessaire pour estimer l’impact que cela aura. S’il y a un impact, il sera sûrement positif mais pas suffisant. Si nous recevons un coup de pouce de la météo, ce sera une bonne chose mais nous ne pouvons pas uniquement compter sur cela. Il faut respecter les règles actuelles de confinement et de distanciation sociale”, a rappelé le virologue.

Photo : Belga/Bruno Fahy