Coronavirus : moins de 800 patients en soins intensifs, 170 décès supplémentaires annoncés

Comme chaque jour, le SPF Santé publique et le Centre de crise font le point sur le nombre de cas de contamination au Covid-19 et rappellent les consignes de sécurité pour faire face à la pandémie.

Selon les chiffres de Sciensano, l’Institut belge pour la Santé, au 28 avril, 174 nouvelles personnes ont dû être hospitalisées suite à une infection au Covid-19 sur les 24 dernières heures et 340 personnes ont pu quitter l’hôpital durant la même période, rapportent Steven Van Gucht et Yves Van Laethem, porte-paroles interfédéraux Covid-19. Au total, 3 976 personnes sont toujours dans un lit d’hôpital. 797 patients sont actuellement aux soins intensifs (79 de moins que la vielle) et 534 sont sous assistance respiratoire.

170 sont décédées durant les 24 dernières heures des suites d’une infection au Covid-19, dont 12 en Région bruxelloise. 98 de ces personnes sont décédées en maison de repos et 69 dans un hôpital, rapporte encore Sciensano. Au total, 7 501 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie de coronavirus (dont 46% dans les hôpitaux et 53% dans les maisons de repos et de soins).

6 520 tests ont été réalisés durant les 24 dernières heures, et 525 personnes ont été testées positif au Covid-19 par un test de laboratoire en Belgique, dont 75 en Région bruxelloise, durant ces 24 dernières heures. Yves Van Laethem rapporte que dans les prochains jours, de nouveaux tests réalisés par d’autres canaux de laboratoires pourront être inclus aux statistiques de Sciensano, ce qui augmentera significativement le nombre de tests quotidiens annoncés.

Gr.I. – Photo : Belga/Dirk Waem