Carte interactive : voici les centres de vaccination qui vont ouvrir à Bruxelles

Dix centres de vaccination ouvriront dans les prochaines semaines à Bruxelles. Neufs d’entre eux sont déjà connus. Un dernier doit encore être défini dans le sud-est de Bruxelles, à Uccle ou à Watermael-Boistfort.

La Commission communautaire commune (Cocom), en collaboration étroite avec la clinique Saint-Jean, inaugure mardi son tout premier point de vaccination, situé dans le centre de test et de vaccination Pachéco de la clinique Saint-Jean.

À côté de son rôle comme point de vaccination, le centre de test et de vaccination Pachéco deviendra aussi un grand hub de distribution pour la région. Le centre, qui dispose d’un grand espace pour stocker et préparer les vaccins, approvisionnera les autres hôpitaux et points de vaccination bruxellois.

Un centre encore à définir

Deux autres points de vaccination bruxellois ouvriront au cours du mois de février au Palais 1 du Heysel et à Forest-Albert. En mars, ce sera au tour des centres situés au Crossing de Schaerbeek, à l’Hôpital Militaire (Neder-Over-Heembeek) et à Molenbeek. Les quatre derniers centres de vaccination ouvriront leurs portes au mois d’avril à Anderlecht, Woluwe-St-Pierre, Woluwé-Saint-Lambert et dans le sud-est de Bruxelles (localisation en cours de finalisation).

Ces centres auront une capacité finale de 375.000 vaccinations par mois, à partir du mois d’avril.

T.D. et Belga