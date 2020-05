70 nouvelles admissions à l’hôpital et 82 décès ces dernières 24 heures

Au total, 420 patients se trouvent en soins intensifs, une diminution de 45 patients au cours des 24 dernières heures.

Septante nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de patients hospitalisés à 2.014, contre 2.230 auparavant, ont indiqué mercredi le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien. Le nombre total de décès atteint désormais 8.843 depuis le début de l’épidémie de coronavirus, soit une augmentation de 82 décès.

Au total, 205 personnes ont pu quitter l’hôpital ces dernières 24 heures, portant le nombre de patients déclarés guéris à 13.937 depuis le 15 mars. 420 patients se trouvent par ailleurs en soins intensifs, en diminution de 45 unités. Le nombre de personnes aux soins intensifs pour une contamination au coronavirus est désormais trois fois moins important que celles admises pour d’autres pathologies (1.185), a précisé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19.

29 décès à l’hôpital, 53 en maison de repos

Parmi les 82 décès rapportés ces dernières 24 heures, 29 ont eu lieu à l’hôpital et 53 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 79% ont été confirmés par un test Covid-19. Sur les 8.843 personnes décédées depuis le début de l’épidémie, 48% ont péri à l’hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,2% à la maison et 0,4% à un autre endroit. Les décès à l’hôpital sont tous des cas confirmés, contre 22% dans les maisons de repos et de soins (78% de cas suspects).

Lors de la journée de mardi, 202 nouveaux cas d’infection ont également été rapportés: 150 patients en Flandre, 31 en Wallonie et 19 à Bruxelles (le lieu de résidence n’est pas connu pour les deux derniers cas). Le nombre de tests a cependant diminué par rapport aux derniers jours (9.706).

