Valérie Glatigny tête de liste MR-Engagés à Auderghem

Ce vendredi 30 août, Valérie Glatigny est désignée comme tête de liste de la commune d’Auderghem, portant une nouvelle alliance MR et Engagés. La sixième à Bruxelles.

Aujourd’hui, Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement obligatoire, a annoncée être tête d’une liste MR-Engagés à Auderghem. Mais elle ne renoncera pas à son poste de ministre de l’Enseignement obligatoire.

■ Reportage de Michel Geyer, Gauthier Bruwier et Corinne De Beul

Aux dernières élections en 2018, Sophie De vos (Défi) avait décroché 19 sièges. Tandis que la liste MR-Open VLD seulement 2.

Une alliance MR-Engagés dans plusieurs communes bruxelloises

Pour les élections communales du 13 octobre, le MR et les Engagés se présenteront ensemble dans 6 des 19 communes bruxelloises. Après le succès des élections fédérales, le MR et Les Engagés espèrent le réitérer pour les communales et éviter “l’éparpillement du centre-droit“, explique Valérie Glatigny.



La ministre de l’Enseignement justifie le choix d’unir le MR et les Engagés : “Lors de rencontres on s’est rendus compte qu’on pensait la même chose. Certes on ne s’entend pas pour tout mais on a des priorités communes, l’éthique, la mobilité, la sécurité.”

“Le point commun entre ces six communes c’est une vraie envie de changement, d’un souffle nouveau”, raconte Christophe de Beukelaer.