Une liste, deux partis: à Woluwe-Saint-Pierre, un double affichage électoral sème la discorde

Dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre, la liste Les Engagés – Open-MR occupe deux panneaux en vue des élections communales. Un double affichage qui “choque” les autres partis et questionne la réglementation.

“Il s’agit d’une interprétation fallacieuse du règlement”. Ce sont les mots de Florentine Röell, tête de liste d’Écolo-Groen à Woluwe-Saint-Pierre. En cause, l’affichage de la liste commune Les Engagés et Open-MR s’étalant sur deux panneaux communaux, en vue des élections. “Pour nous c’était choquant, parce que leurs affiches s’étalent sur l’espace prévu pour le groupe Écolo-Groen”, affirme-t-elle. En union avec DéFi et le PS, le parti annonce avoir déposé une plainte aux autorités de tutelle.

Pour Benoît Cerexhe (Les Engagés), bourgmestre actuel de la commune et tête de liste pour Les Engagés et Open-MR, pas de quoi mettre le feu aux poudres. Il revendique le droit d’occuper ces deux espaces d’affichage pour la liste commune.

Le cœur du conflit

Pour plaider leurs causes, les différents partis invoquent l’article 3 de l’ordonnance de police votée plus tôt cette année au Conseil communal. Cet article stipule : “Ces panneaux communaux seront constitués de colonnes de +/- 1,60 m de large sur 2,40 m de hauteur qui seront réservés à chaque liste représentée au sein du Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre […]”.

Pour Cécile Vainsel (PS), il s’agirait même d’une “erreur juridique”. Elle affirme qu’on ne peut “parler de ‘liste représentée aux communales’, car ceux qui sont présentés au Conseil communal, ce sont les partis politiques”. Ce sont sur ces mots que tout se joue. Selon Benoît Cerexhe, la liste Les engagés et Open-MR s’est donc installée sur ces deux espaces “en application avec le règlement communal voté le 25 juin dernier”. Il insiste sur le fait que ce ne sont pas les listes qui se présentent qui sont concernées, mais les listes représentées au Conseil communal.

Pourtant, les autres partis ne le perçoivent pas de la même façon. François De Smet (tête de liste DéFi), estime qu’il s’agit de “bon sens” et dénonce “des méthodes qui ne vont pas”, ainsi qu’une situation de mauvais augure pour la suite, si la liste majoritaire est élue le 13 octobre prochain.

PS, Ecolo-Groen et DéFi affirment avoir saisi les autorités communales et de tutelle et reçu un accusé de réception. Une délibération sur la situation devrait avoir lieu rapidement.

BX1