Résultats complets à Saint-Gilles : Spinette souhaite reconduire la majorité sortante

La situation reste indécise à Saint-Gilles. La liste du bourgmestre emmenée par Jean Spinette a la main. La majorité sortante devrait être reconduite.

Le bourgmestre sortant Jean Spinette est sorti vainqueur des élections. Même si sa liste a perdu 4 sièges, elle conserve une avance confortable avec 13 strapontins. Bien qu’en baisse de 5,9%, la liste obtient 33,8% des voix.

“Les citoyens nous ont donné mandat pour continuer notre action. Le premier échange que nous aurons c’est avec notre partenaire de majorité (Ecolo-Groen, ndlr) actuel. On a un partenaire d’une majorité avec lequel on a travaillé ces 6 dernières années. La question de la mobilité était un élément sur la table du groupe de la majorité. On est à 22 sièges sur 35 et je m’empresse de rencontrer Catherine Morenville (tête de liste des verts, ndlr)”.

Le PTB, de son côté, se dit prêt à discuter avec les socialistes. Le parti a quasi doublé son score et a doublé son nombre de sièges, passant de 4 à 9. Le message est clair : le parti d’extrême gauche veut s’installer à la table des négociations avec Jean Spinette, le bourgmestre sortant et vainqueur des élections. “On est devenu la 2e force politique à Saint-Gilles, on doit dès maintenant se mettre à la table pour préparer une majorité du changement, une majorité sociale, c’est pour cela que l’on est là”, a déclaré la tête de liste PTB-Saint-Gilles.

À ses yeux, le parti a réussi à capter les citoyens en menant une campagne sociale qui répond à leurs besoins. “On est parti d’une enquête où l’on a parlé prioritairement de la question du logement, mais aussi de la sécurité et de la mobilité qui était notre troisième thème. Nous on est le parti des transports en commun, on doit arrêter les travaux tels qu’ils ont été prévus. On va essayer d’en parler, de renégocier. On veut entamer les négociations dès ce soir, c’est pour ça qu’on est là.”