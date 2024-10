La Team Fouad Ahidar introduit un recours à Anderlecht et dénonce des fraudes électorales: “C’est parti très loin”

Chadi Cherfan, tête de la liste Team Fouad Ahidar à Anderlecht, annonce avoir déposé un recours ce mercredi suite aux résultats des élections communales du 13 octobre dernier. Fausses procurations, assesseurs écartés, une vidéo d’un candidat PS en boucle au CPAS de la commune, des candidats présents dans des bureaux de vote… Chadi Cherfan affirme qu’il y a eu de nombreuses malversations.

■ Reportage de David Courier, Nicolas Scheenaerts et Laurence Paciarelli

La Team Fouad Ahidar a récolté 14,1% des votes le 13 octobre dernier, soit 7 sièges. Sa tête de liste Chadi Cherfan a obtenu 2008 voix de préférence, le 4e score de la commune. Ce mercredi, dernier jour pour les candidats désireux d’introduire un recours, il dépose un recours in extremis et affirme qu’il y a eu de nombreuses malversations. Des procurations fausses ou non signées, des assesseurs écartés, des convocations retirées des boites aux lettres, la vidéo d’un candidat socialiste qui tourne en boucle dans les bureaux du CPAS, des candidats présents dans les bureaux de vote et des inconnus dans les isoloirs pour influencer les votes… Les accusations sont lourdes, et des photos et vidéos en témoigneraient.

Les élections à Anderlecht aurait donc été selon lui corrompues. Chadi Cherfan sera bientôt convoqué par le Collège juridictionnel pour développer ses arguments. Un collège qui, avec des experts, pourrait valider ou invalider ce recours. Date butoir, le 27 novembre prochain.

► Lire aussi | Tous les résultats des communales à Anderlecht

► Lire aussi | Chadi Cherfan: “Je suis très heureux. La Team Fouad Ahidar n’a même pas six mois en politique”

► Dossier | Communales 2024