Communales 2024: quel avenir pour l’avenue Georges Henri à Woluwe-Saint-Lambert

Si une forme de convivialité persiste, aujourd’hui, plusieurs commerces ne répondent plus aux besoins des riverains. Par exemple, de nombreux magasins de déstockage sont présent sur l’avenue, ce que Carla déplore : ”je ne comprends pas parce que, souvent, ce sont des grandes quantités de choses qu’il faut acheter et on ne peut pas se garer… Moi je me vois mal aller cherche dix kilos de marchandises et la transporter sur mon dos.” Dans le quartier, de moins en moins de commerces se démarquent. Ceux qui ne remplissent pas leur mission de proximité font rapidement faillite. L’avenue George Henri est pleine d’espace commerciaux vides, à louer ou à vendre.

