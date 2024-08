“Absence totale de crédibilité de la liste”: Alain Kestemont quitte DéFI et soutient le bourgmestre PS à Anderlecht

Désigné tête de liste DéFI en janvier dernier pour les élections communales à Anderlecht, l’échevin Alain Kestemont avait finalement annoncé en juillet ne pas se présenter en octobre “pour ne pas faire le mandat de trop. De Conseiller CPAS à Conseiller communal et de police puis à Echevin, sans compter les nombreux cabinets ministériels et de présidents de parti, plus de 40 ans de politique au service des Bruxellois en général et des Anderlechtois(es) en particulier. Une nouvelle génération doit à présent prendre le relais!”

Ce jeudi, il a annoncé sur Facebook et dans les pages de La Capitale quitter son parti et soutenir la liste du bourgmestre socialiste Fabrice Cumps. “L’absence totale de crédibilité de la liste que DéFI, le parti que j’ai servi pendant près de 20 ans dont plus d’une décennie au Conseil communal, au Conseil de police et au Collège des Bourgmestre et Echevins, présente en octobre m’amène à ne pas la soutenir en tant qu’Echevin sortant ni à appeler à voter pour ses candidats. En conséquence, je quitte DéFI aujourd’hui”, explique-t-il, ajoutant apporter “dès aujourd’hui mon soutien à notre Bourgmestre Fabrice Cumps et à mes ami(e)s Echevin(e)s Fabienne Miroir et Guy Wilmart et à la liste qu’ils présenteront pour les élections d’octobre prochain.”

“Le parti ne représente désormais plus rien à Anderlecht. On a perdu plus de 6 % de voix sur la commune aux dernières élections régionales. Je suis extrêmement déçu de la présidence de François De Smet et de sa gestion du parti”, dit-il encore à La Capitale.

Alain Kestemont est par ailleurs bourgmestre faisant fonction d’Anderlecht jusqu’au 15 août en l’absence de Fabrice Cumps.

BX1 – Photo Facebook Alain Kestemont