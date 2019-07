Plusieurs associations citoyennes, dont l’Arau (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines) et Inter-Environnement Bruxelles (IEB), dénoncent dans un communiqué le “saucissonnage” des enquêtes publiques autour du projet de métro 3.

Le projet du métro 3, nouvelle ligne qui doit relier Bordet à Albert, continue d’inquiéter plusieurs associations citoyennes, qui s’étonnent notamment du lancement de plusieurs enquêtes publiques concernant une seule et même ligne. Ainsi, cinq demandes de permis ont été réalisées autour de ce projet, ce qui indique donc cinq enquêtes publiques à suivre en même temps. Des demandes de permis pour la section entre la gare du Nord et Bordet, pour la future station Toots Thielemans près d’Anneessens, et pour le tunnel sous la gare de Bruxelles-Nord ont ainsi été réalisées ces dernières semaines.

Les associations, comme l’Arau et l’IEB, s’inquiètent de ce “saucissonnage” du projet. “Ce procédé permet surtout d’éviter l’analyse d’alternatives plaçant les usagers et leurs besoins au cœur de la réflexion, qu’il rend impossible de développer une vue d’ensemble des incidences du projet de métro 3, et qu’il tend à minimiser les conséquences qu’aurait sa mise en œuvre en les présentant sous un angle strictement local : les critiques émises sont dès lors disqualifiées car prétendument nimbystes”, affirme l’IEB par voie de communiqué.

L’IEB demande notamment au futur gouvernement bruxellois “de ne délivrer aucun permis avant la réalisation d’une étude globale des incidences et des alternatives au projet de métro 3 qui engloberait au minium l’ensemble du trajet entre la Gare du Nord et Bordet”. Une approche déjà proposée par l’Arau en juin dernier.

Ces associations ne sont toutefois pas les seules à s’inquiéter de ces nombreuses enquêtes publiques : les communes de Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek ont également pointé le manque d’informations de la part de Beliris autour du projet de métro 3 et le futur calendrier des chantiers.

Gr.I. – Photo : BX1