Ma ville, mon quartier : à la découverte de Matonge avec Yannik

“Ma ville, mon quartier”, c’est votre émission bonus de BX1, à la découverte d’un quartier de la capitale au travers d’un de ses habitants.

Ce jeudi, nous partons à Ixelles, et plus précisément à Matonge, avec Yannik Gladsteen, qui habite depuis 13 ans aux abords de ce quartier multiculturel, aux abords de la chaussée de Wavre et de la Porte de Namur. Elle y dévoile ses coins de paix et coups de cœur dans ce quartier bien plus calme qu’à l’accoutumée suite à la crise sanitaire du coronavirus.

■ Réalisé par Nicolas Franchomme, avec Didier Vandergeeten.