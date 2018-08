Le Brussels Summer Festival s’ouvre ce mardi 14 août jusqu’au samedi 18 août pour cinq jours de concerts dans le centre de Bruxelles, avec de véritables stars au programme de cette 17e édition. À l’aube du festival bruxellois, édition 2018, nous faisons le point, scène par scène, sur les artistes qui se présenteront sur la place des Palais, la place du Musée, à La Madeleine ou au Mont des Arts. Bonne écoute !

► Retrouvez FSTVL consacré au Brussels Summer Festival à 18h15 sur BX1, dès le mercredi 15 août.



Place des Palais (Ethias Stage)



Shaka Ponk

Le groupe français d’électro-rock remonte sur scène avec The MonkAdelic Tour et passe par Bruxelles pour faire le show, comme ils en ont l’habitude. Récompensé d’un prix aux Victoires de la Musique pour leur dernier album “The Evol'”, choisi comme meilleur album rock de l’année, les membres de Shaka Ponk ainsi que leur mascotte Goz sont connus pour mettre une ambiance de folie à chacun de leur concert. Découvrez leur prestation le mercredi 15 août à 22h30.

Lord Gasmique

À seulement 19 ans, le rappeur bruxellois Stéphane-Antoine Eklou alias Lord Gasmique est déjà une référence en la matière. Le garçon a su se faire une place avec ses textes rudes sur son existence et celle de ses potes. Récemment apparu sur la bande originale du film “Tueurs”, il est attendu pour un récital de rap sur la scène de la place des Palais, le jeudi 16 août à 17h45, en ouverture d’une soirée spéciale sur le rap et le hip hop.

La Smala

Originaires d’Uccle, Forest et Jette, les cinq membres de La Smala viennent de sortir leur troisième album de hip-hop et confirment leur place dans le monde de la musique belge. Après de nombreuses mixtapes puis deux albums studio, les voici de retour avec “11h59”, autour de chansons toujours tranchantes sur les réussites et échecs de ces cinq amis. Ils présenteront cet album sur la place des Palais ce jeudi 16 août à 18h45.

Romeo Elvis x Le Motel

Romeo Elvis et son acolyte Le Motel prennent le micro à Bruxelles pour un concert exceptionnel, deux ans après la sortie de leur album “Morale” et un an après “Morale 2”. Le rappeur de la capitale et le producteur bruxellois se retrouvent pour un show à domicile, à suivre le jeudi 16 août dès 20h30 sur la place des Palais.

Orelsan

Venu de Caen pour délivrer ses textes mélancoliques sur la vie et ses travers, Orelsan est devenu une véritable star du rap français en seulement trois albums solo et un album collaboratif avec Gringe. Son dernier opus “La Fête est Finie”, sorti à l’automne dernier, a été tant salué par la critique que par le public, et il en produira les meilleurs morceaux le jeudi 16 août à 22h30 sur la place des Palais.

R.O x Konoba

Les artistes belges R.O et Konoba ont décidé de s’associer pour un projet fou : partir dans dix pays pendant dix mois pour créer dix chansons originales. Leur voyage a déjà débuté mais pour le Brussels Summer Festival, les interprètes de “On Our Knees” ont décidé de faire une pause en festival. Vous pourrez les découvrir le vendredi 17 août à 17h30.

dEUS

Voici les stars belges du rock indé qui reviennent à Bruxelles ! Le groupe formé par Tom Barman, qui squatte les planches du monde entier depuis près de trente ans, reprend ses gammes dans la capitale avec leur nouveau guitariste Bruno De Groote. Et ça va déménager : exceptionnellement, leur concert prévu le vendredi 17 août à 22h30 durera deux heures !

Thirty Seconds to Mars

Le groupe de Jared et Shannon Leto débarquent pour la première fois au BSF ! Le célèbre groupe de rock américain, spécialisé dans le progressif, dévoilera son dernier album “America”, dont fait partie leur dernier tube “Rescue Me”. Un concert qui risque de faire du bruit, en clôture du festival, le samedi 18 août à 22h30 sur la place des Palais.

Mont des Arts (Orange Stage)

Thérapie Taxi

Révélé au grand public avec le single “Hit Sale”, enregistré en compagnie de Romeo Elvis, le groupe français Thérapie Taxi poursuit sa percée avec une tournée des festivals belges, parmi lequel le Brussels Summer Festival. Sa pop déjantée et ses chansons au texte cru vont animer la scène du Mont des Arts, le mardi 14 août à 19h15.

Les Négresses Vertes

Plus de trente ans après leur arrivée sur la scène rock, Les Négresses Vertes reviennent pour célébrer le 30e anniversaire de “MLAH”, l’album fondateur du groupe français. Ses saveurs méditerranéennes et sud-américaines ont permis au groupe de se faire une place de choix sur la scène rock, et de lancer des collaborations exceptionnelles avec Massive Attack ou encore Fatboy Slim par le passé. Cette année, Les Négresses Vertes repartent en tournée pour remettre à jour leur répertoire entre “La Valse”, “Voilà l’Été” et autre “Sous le Soleil de Bodega”. Découvrez leur concert le mardi 14 août à 22h30 sur le Mont des Arts.

Raphaël

Depuis “Caravane”, Raphaël a bien grandi. L’auteur-compositeur a pris du galon et enchaîne les albums, et autres chansons à succès. Cette année, il revient avec son huitième album studio “Anticyclone”, qu’il présentera au Brussels Summer Festival à l’occasion d’un concert qui s’annonce électrique sur le Mont des Arts, le mercredi 15 août à 20h45.

Carpenter Brut

Des synthétiseurs, du métal énervé et des sons typiques des années ’80, voici comment on peut décrire les musiques de Carpenter Brut, qui s’est fait connaître grâce à ses compositions pour des jeux vidéo, avant d’enchaîner les albums et concerts électro-rock. Le DJ français sera sur la scène du Mont des Arts pour y faire découvrir sa musique aux tendances synthwave, le jeudi 16 août à 20h45.

Todiefor

Depuis près d’un an, tout semble réussir au DJ bruxellois Todiefor. Depuis la sortie du single “Beautiful”, qui lui a permis de s’élargir à l’international, le musicien belge enchaîne les tubes électro-pop et les sets. Il sera sur le Mont des Arts le samedi 18 août à 19h15.

Feder

Dévoilé au grand public en 2015 avec son single “Goodbye”, enregistré avec Lyse, le DJ français Feder a depuis fait un bon bonhomme de chemin sur la scène house. Entre ses singles qui inondent les ondes et ses compositions, notamment pour Mylène Farmer, qui trustent les charts, Feder est attendu sur le Mont des Arts le samedi 18 août à 22h30.

La Madeleine

ATOME

Le duo belge d’ATOME, composé Remy Lebbos (Vismets) et de David Picard (Applause), va dévoiler son électro mélancolique et sa synthwave planante à La Madeleine, le mardi 14 août à 18h30, lors de la soirée BX1.

BirdPen

BirdPen, c’est le projet de Dave Pen et de Mike Bird, deux membres du mythique groupe de rock alternatif Archive. Une musique rock électrisante, des paroles poignantes, le cocktail réussi d’un groupe à découvrir lors de la soirée BX1 sur la scène de La Madeleine, le mardi 14 août à 20h00.

Sonnfjord

Si le nom du groupe est d’origine finlandaise, les trois membres de Sonffjord sont bien d’origine bruxelloise. La chanteuse et compositrice Maria-Laetitia, son frère Aurelio et leur ami François vont faire bouger la salle de La Madeleine avec leur électro-pop enivrante, le mardi 14 août à 21h30, lors de la soirée BX1.

Fùgù Mango

Un univers digne des années 80, des sonorités africaines et de l’électro-pop : les musiques de Fùgù Mango vont électriser La Madeleine le mercredi 15 août à 21h30.

Pale Grey

Les Belges de Pale Grey sont sortis du bois en début d’année avec leur premier album “Waves”, leur permettant de dévoiler leur pop-folk aux accents mélancoliques. L’occasion était donc belle de révéler les chansons de ce premier opus à La Madeleine, le vendredi 17 août à 20h00.

Place du Musée

Théo Clark

Né en Écosse, élevé en Angleterre et installé à Bruxelles, Théo Clark dévoile depuis peu ses titres corrosifs sur le monde d’aujourd’hui, dans une ambiance psychédélique particulière. Il proposera ces chansons engagées sur la place du Musée, le mardi 14 août à 18h00.

Wild Shelter

Les frères Adrien et Alex Waeyenbergh du groupe Wild Shelter retrouvent le Brussels Summer Festival pour présenter leurs derniers singles, “Take It Slow” et “Joys and Doubts”. Les Bruxellois feront profiter de leurs sons pop-rock sur la place du Musée, le mercredi 15 août à 20h00.

Chance

Depuis 2010, Antoine Chance, devenu Chance, rend ses lettres de noblesse à la chanson française avec ses textes éclatants. L’artiste bruxellois présentera ses dernières créations sur la place du Musée, le jeudi 16 août à 22h00.

St James

Du rap, de l’électro et du saxophone : le mélange des genres de St James peut surprendre et donne pourtant un cocktail explosif que le groupe bruxellois, imaginé en 2012. Ils dévoileront leurs compositions originales sur la place du Musée le vendredi 17 août à 20h00.

Gr.I. – Photo : Belga/Hatim Kaghat