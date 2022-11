Une manifestation devant le cabinet De Moor pour demander des places d’accueil pour les demandeurs d’asile

Plusieurs avocats spécialisés dans la défense des demandeurs d’asile se sont rassemblés ce jeudi midi devant le cabinet de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole De Moor (CD&V).

Une septantaine de personnes, parmi lesquels des avocats spécialisés dans la défense des demandeurs d’asile, se sont donnés rendez-vous à Arts-Loi, ce jeudi midi, pour réclamer devant le cabinet de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole De Moor (CD&V). Ces manifestants demandent que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités et réponde à la crise actuelle de la migration en proposant plus de places d’accueil. En effet, cela fait plusieurs semaines que de nombreux demandeurs d’asile et de nombreuses familles, qui ont pourtant droit à ces places d’accueil, sont contraints de dormir dans la rue ou doivent bénéficier de la solidarité de bénévoles.

► Notre dossier complet sur l’accueil des réfugiés à Bruxelles

Une délégation rencontrera la secrétaire d’État, afin de porter ces réclamations. “On va lui demander de respecter la loi et les décisions de justice, en mettant en place les solutions d’urgence qui existent, qui sont connues depuis un an. On a une série de bâtiments vides à Bruxelles à réquisitionner pour mettre des gens dedans. On doit les mettre dans des hôtels s’il n’y a pas d’autre solution. C’est une crise majeure et il faut faire ce qu’il faut pour qu’elle cesse”, explique Marie Doutrepont, avocate, au micro de BX1.

“La Région ne peut pas renvoyer 600 à 700 personnes dans la rue”

Marie Doutrepont a également évoqué la situation particulière de l’occupation temporaire de 600 à 700 demandeurs d’asile dans un bâtiment de la rue des Palais à Schaerbeek. Le bâtiment est actuellement en travaux pour des réaménagements destinés à en faire un centre d’hébergement temporaire pour les réfugiés ukrainiens. La Région bruxelloise est en charge de ce réaménagement, alors que le bâtiment est une propriété privée. “Des gens à la rue ont décidé d’aller dedans vu que ce bâtiment était vide. Et ces personnes bénéficient d’un soutien de la part d’associations, de bénévoles qui font ce qu’elles peuvent pour les aider”, explique l’avocate. “La vraie question, c’est pourquoi la secrétaire d’État ne respecte pas la loi, les décisions de justice. Sinon ce problème ne se serait jamais posé”.

► Lire aussi | Occupation de demandeurs d’asile à Schaerbeek : la Région soutient les démarches judiciaires du propriétaire

La Région bruxelloise a confirmé qu’elle allait soutenir les démarches judiciaires menées par le propriétaire pour assurer la poursuite des travaux : “Nous allons demander cela au juge. Certes, la Région n’est pas compétente, mais cela reste une institution publique et elle ne peut pas décemment renvoyer dans la rue 600 à 700 personnes affaiblies, affamées, en plein mois de novembre”.

■ Duplex de Thomas Dufrane et Camille Dequeker.