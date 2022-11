Occupation de demandeurs d’asile à Schaerbeek : la Région soutient les démarches judiciaires du propriétaire

Plusieurs centaines de demandeurs d’asile se sont installés depuis le 22 octobre dans un bâtiment de la rue des Palais, à Schaerbeek, normalement prévu pour accueillir des réfugiés ukrainiens.

Alors que la crise d’accueil autour des demandeurs d’asile ne fait que se détériorer au fil des semaines, avec chaque soir de nombreuses familles contraintes de dormir dans la rue, faute de place d’accueil dans un centre géré par Fedasil, l’agence fédérale en charge de cet accueil, près de 500 à 600 personnes ont aujourd’hui trouvé refuge dans un immeuble situé dans la rue des Palais à Schaerbeek. Ce bâtiment en travaux doit normalement être réaménagé pour accueillir prochainement des bénéficiaires de la protection temporaire ukrainiens (BPTU). Cette occupation temporaire a été rebaptisée “Palais des Droits” par la Coordination des Sans-papiers qui proposent de l’aide à ces demandeurs d’asile en quête d’une place d’accueil.

“Graves problèmes en termes de sécurité et de salubrité”

Si la Région bruxelloise n’est pas propriétaire de ce bâtiment, elle s’occupe du réaménagement de ce bâtiment. Dans ce cadre, l’avocat du Service Public de la Région Bruxelloise (SPRB) Me François Lemaître, a annoncé par voie de communiqué que la Région soutient toutes les démarches judiciaires entreprises par le propriétaire de l’immeuble. Ce dernier souhaiterait que l’immeuble soit évacué pour permettre la reprise des travaux, un chantier qui serait rendu impossible par leur présence.

“La Région est particulièrement préoccupée par cette situation, dès lors que les travaux qu’elle a entrepris ne sont pas terminés et que tant l’entrepreneur que l’architecte qui dirigent ceux-ci estiment que cette occupation pose de graves problèmes en termes de sécurité publique et de salubrité publique”, explique Me Lemaître. “Ils attestent, par ailleurs, contrairement à ce qui a pu être communiqué par les avocates d’occupants, que la poursuite des travaux est absolument impossible tant que l’immeuble est occupé, notamment parce qu’il est impossible d’assurer la sécurité des occupants eux-mêmes”.

Selon l’avocat, la Région souhaiterait évidemment trouver une solution de logement dans un autre bâtiment, mais qu’au vu des risques de sécurité évoqués ci-dessus, elle “comprend et soutient les démarches entreprises par le propriétaire et fera intervention volontaire, dans le cadre de ses compétences, dans l’action judiciaire qui est introduite par le propriétaire du bâtiment, les impératifs de sécurité le commandant, et afin de faire part au magistrat saisi de tous les éléments d’information en sa possession”.

De leur côté, les occupants réclament des entrevues avec le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole De Moor (CD&V). Ils demandent également une solution quant à leur situation et souhaitent rester dans ce bâtiment tant que Fedasil ne trouvera pas de solution d’accueil pour eux. Le gouvernement fédéral a annoncé la création d’ici décembre de 1 500 nouvelles places d’accueil pour les demandeurs d’asile, et même 500 places ouvertes dès le 1er novembre, mais ce lundi, aucune place n’était encore disponible, comme l’a confirmé au journal Le Soir le Centre de crise, en charge de la création de ces nouvelles places.

