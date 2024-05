Sécurité, pouvoir d’achat, politique internationale: retour en trois points sur le débat des têtes de liste à la Chambre

Quant à savoir si la Belgique doit monter en puissance dans le soutien aux Ukrainiens face à la Russie, les candidats à la chambre se rassemblaient autour de l’idée qu’il faut continuer à supporter l’Ukraine. Pour Les Engagés, il faut développer une défense européenne forte et devenir incontournable sur le plan géopolitique. Le PS et DéFI soutiennent également une aide militaire pour faire respecter le droit international et n’excluent pas une augmentation des budgets de la défense et une éventuelle mobilisation de nos soldats. Ecolo défend l’importance de toucher aux avoirs russes. Le MR propose de continuer les négociations d’adhésion à l’Union Européenne de l’Ukraine et ne ferme pas non plus tout à fait la porte à l’envoi de forces armées pour faire face à la Russie. Enfin, le PTB opte pour une porte de sortie diplomatique : pour Nabil Boukili, il faut négocier avec Poutine pour arrêter cette guerre.