Sécurité, mobilité, vivre-ensemble: ce qu’il faut retenir du débat des têtes de liste régionales

Dans le contexte d’une augmentation de la criminalité liée au trafic de drogue, plusieurs partis ont mentionné l’urgence d’augmenter le contrôle au port d’Anvers, comme Groen, le PTB, le PS et DéFI. Ahmed Laaouej cible le lobby économique du port d’Anvers qui bloque l’augmentation des mesures de sécurité.

Sur la question de la fusion des zones de police bruxelloises, les quatre partis flamands présents y sont favorables : ils mentionnent un meilleur circuit et une meilleure organisation entre les zones, ainsi qu’une efficacité semblable peu importe le quartier.

DéFI s’oppose au fusionnement des zones de police : pour eux le parquet a déjà la charge de coordonner les zones. Les Engagés rappellent que la question de la fusion des zones de police a été étudiée sous l’impulsion de Jan Jambon et que les résultats démontrent un coût plus important et une perte de service de proximité. Pour le PS, il faut une meilleure collaboration entre les zones mais les maintenir distinctes pour continuer le travail de proximité.

La police bruxelloise reste pourtant une priorité pour la plupart des partis. Groen, DéFI, Les Engagés, le PS et le PTB se sont exprimés sur l’importance d’avoir plus de policiers à Bruxelles. Les socialistes ont chiffré à minimum 800 policiers supplémentaires.

DéFI pointe aussi du doigt le déficit de financement par policier à Bruxelles, comparé aux autres régions. Pour Ecolo, il est nécessaire de donner plus de moyens aux forces de police locale, notamment des moyens informatiques : le fédéral doit investir. Les Engagés proposent d’équiper aussi les agents de sécurités de la STIB pour leur permettre d’agir.

Certains partis se sont aussi exprimés sur l’importance, dans le cadre d’une augmentation du narco-trafic, de prendre des mesures aussi à destination des consommateurs. Pour le PTB, il faut un plan social pour prendre soin des personnes sous addictions. Une importance de prévention et une approche sanitaire que valident Ecolo et Groen. Vooruit rajoute qu’il faut lever le tabou autour des salles de consommation. Pour la N-VA et le MR, il faut changer de paradigme et mettre fin à l’impunité et poursuivre davantage. Il faut des vraies peines, plus efficaces, notamment pour les consommateurs de drogue. Et investir davantage dans la sécurité.

Les Engagés, PTB et Vooruit soutiennent également l’importance de faire suivre les questions de sécurité au niveau de la justice et qu’un réel relais soit pris, notamment sur le contrôle des flux d’argent. DéFI rappelle l’urgence de recruter des magistrats. Pour le PS, Vooruit et Ecolo, il faut évidemment une meilleure collaboration avec le fédéral et entre les zones sur les enjeux de blanchiment d’argent et de trafic. Ecolo plaide pour la création d’un parquet financier dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent.