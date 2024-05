Se loger à Bruxelles, un enjeu pour le scrutin du 9 juin 2024

A Bruxelles, une personne sur deux est éligible pour un logement social. C’est ce que démontre l’enquête Bruxelles Rentière, de Catherine Joie, pour le journal Médor. Elle note que seulement 6 % de la population vit réellement en logement social et paye un loyer adapté à ses revenus. La liste d’attente ne fait qu’augmenter : 55.000 ménages y sont inscrits et le temps d’attente varie entre 10 et 16 ans.

Le 2 mai passé, la région s’était mise d’accord pour accorder 150 millions d’euros à la société de logements sociaux (SLRB). Elle demandait 300 millions d’euros pour pouvoir assurer les paiements envers ses créanciers. La SLRB devra obtenir les 150 millions restants sur les marchés privés et tout de même réaliser les 8000 logements prévus dans les précédents plans. Elle ne pourrait en réaliser que 6615 au maximum, et ce chiffre pourrait même être revu à la baisse car l’enveloppe est fermée et les prix de la construction ne font qu’augmenter. 3045 logements seront réalisés car les montants sont déjà débloqués. Il continuera donc à en manquer et l’enjeu pèsera sur les discussions de formation du prochain gouvernement.