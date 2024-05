Pénurie d’enseignants, pacte d’excellence, gratuité scolaire, décret paysage : retour sur le débat des présidents de partis

Pour le MR, tout a été rendu complexe et administratif, sans entendre les acteurs du terrain. Avec DéFI et Les Engagés, ils s’accordent sur une modification du rythme des réformes et permettre plus d’autonomie aux établissements. Les objectifs du Pacte devraient également être adaptés : pour le MR il faut se concentrer sur l’apprentissage des compétences de base, pour Défi un focus sur les langues et les outils du monde l’entreprise.

Ecolo et le PTB mentionnent l’importance de concerter le secteur dans la mise en place des réformes et faire confiance à leurs expertises. Ils soutiennent cependant les chantiers mis en place et à développer dans le cadre du Pacte d’Excellence. Le PTB veut mobiliser plus de moyens pour limiter les inégalités scolaires.

Maxime Prévot rappelle que les acteurs de terrain ont été mobilisé pour la mise en place des réformes mais qu’il est nécessaire de s’aligner avec le reste de la Belgique (notamment sur l’organisation de l’année scolaire).

Le PS répond que les réformes ont été et sont adaptables dans le temps. Le Pacte d’Excellence s’étend déjà sur quinze ans. Beaucoup de chantiers ont été mis en place, avec des retours positifs de secteur. La charge de travail pour le corps enseignant a été sous-estimée mais le gros du travail a été fait : le Pacte d’Excellence est à présent déployé et il n’y aura plus de changement structurel dans l’enseignement fondamental.