La mutualisation d’énergie en vogue à Bruxelles

Vendre, acheter ou stocker de l’énergie, c’est possible grâce à une communauté de partage d’énergie. Depuis deux ans, la Région bruxelloise permet aux citoyens, entreprises ou pouvoirs publics de produire localement de l’énergie renouvelable et de revendre la part de production non-consommée à d’autres citoyens.

L’avantage constitue un accès à une énergie verte, sans passer par un fournisseur d’énergie, et permet d’alléger la facture d’énergie : le prix est déterminé à l’avance entre les parties.

Le partage peut se faire via un simple échange d’énergie (P2P ou au sein du même bâtiment) ou en passant par des communautés d’énergie, intégrant plus de participations, d’autres types d’énergies et d’autres activités (comme le stockage d’énergie).

Et c’est un choix que font de plus en plus de Bruxellois. Dans un communiqué publié le 28 mai dernier, Alain Maron, ministre bruxellois en charge notamment de la Transition climatique, de l’Environnement et de l’Énergie, se félicite du succès du partage d’énergie en région bruxelloise : “Entre octobre 2023 et aujourd’hui, nous sommes passés de 46 à 92 activités de partage d’énergie. Parmi ces activités, 10 communautés d’énergie ont reçu leur autorisation de Brugel. Au total, 814 participants (ménages, entreprises ou pouvoirs publics) partagent leur énergie aujourd’hui, contre 500 en novembre de l’année dernière.”

Les projets de communautés d’énergie se développent et sont en vogue, notamment auprès de services publics : la commune de Saint-Gilles devient d’ailleurs la première commune bruxelloise à mettre les toits de différents bâtiments publics à disposition pour la production d’énergie renouvelable.

