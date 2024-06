GoodMove, SmartMove, Métro 3 : retour sur le débat “se déplacer à Bruxelles”

Le plan GoodMove est parfois repris comme le symbole d’une politique de mobilité qui déchire, au sein du parlement mais aussi parmi les citoyens. Quel bilan en tire-t-on et à quoi aspirent les candidats à la région bruxelloise ?

Pour plusieurs partis, le problème tient de l’approche. “GoodMove est mort par manque de mise en œuvre de cette concertation” déclare Justine Harzée : pour le PS, les blocs de bétons et la culpabilisation des citoyens ne sont pas la solution. Le PTB rejoint cette position. Pour eux, GoodMove c’est aussi du “racket au niveau des places de stationnement”. Les gens ne vont pas abandonner la voiture si les autres offres ne sont pas suffisantes. Cependant, les objectifs d’une meilleure qualité de l’air sont essentiels. Pour Les Engagés, il faut revoir la méthode et soumettre chaque maille à une consultation populaire en impliquant davantage Bruxelles Mobilité. Il faut garder le cap sur les objectifs de multimodalité, de la limitation de la voiture à Bruxelles et une meilleure qualité de l’air. Pour le MR, il faut accompagner les Bruxellois et les entreprises au changement, et non pas imposer des politiques de mobilité par la force. Il faut de l’ordre et de la méthode : 50% de la population par quartier doit être consultée et la moitié doit être en faveur. Il faut surtout travailler sur l’offre de transports en commun. David Weytsman n’est pas non plus favorable de re-travailler sur les mailles. Chez DéFI, “on est d’accord sur les principes mais pas sur la méthode”. Chacun est libre d’utiliser les moyens de transports qu’il ou elle veut. Il ne faut donc pas de statu quo mais sortir des données objectivées dans le cadre de concertation citoyenne. Le parti précise aussi que sur la cinquantène de propositions faisant partie du plan GoodMove, des objectifs sont positifs et réussis. Enfin, Ecolo est en faveur d’une évaluation et d’une amélioration. Ils accusent le MR, et dans une certaine mesure, le PS et le PTB, de souhaiter en réalité maintenir une place prédominante de la voiture à Bruxelles. Alain Maron rappelle que GoodMove c’est aussi plus d’offre de transports en commun, plus de sites propres, des trottoirs plus larges, de pistes cyclables, une amélioration des nuisances sonores et de la qualité de l’air et que pour cela, il faut réduire la place de la voiture à Bruxelles.