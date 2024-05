Fédération Wallonie-Bruxelles : quelles sont les attentes des enseignants ?

Après l’entrée en fonction, on observe un abandon important chez les jeunes diplômés: en Fédération Wallonie-Bruxelles, un enseignant sur trois quitte le métier après seulement cinq ans d’ancienneté. Le secteur est en pénurie croissante, et plus seulement dans les matières anciennement concernées, comme les langues modernes ou les mathématiques. A présent, toutes les branches de l’enseignement manquent d’enseignants qualifiés, même les postes d’éducation physique.

La difficulté du terrain, le manque de valorisation et de conditions convenables de travail ont encore poussé les enseignants dans la rue le mois dernier : la grève du 24 avril avait pour but de faire entendre aux politiques les réalités du métier et des demandes de mesures concrètes, comme une réduction de la taille des classes. Ils ont aussi manifesté pour un meilleur financement de l’enseignement, une diminution de la charge de travail administrative et la fin des écoles concentrant les élèves en grande difficulté scolaire. Les directions d’école regrettent de devoir davantage investir leur temps pour satisfaire aux exigences administratives de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plutôt que de remplir une fonction pédagogique au sein de leur établissement.