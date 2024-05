“Elles votent comme papa”, un documentaire sur les femmes en politique

“Les femmes, ce n’est pas fait pour la politique”. Une phrase qui parait totalement absurde aujourd’hui et pourtant, elle était très répandue au début du XXe siècle. Il faudra attendre 1949 pour que les femmes puissent voter en Belgique et même à ce moment-là, on dit qu’elles sont plus conservatrices, qu’elles ont voté comme leurs pères ou leur maris. Les mentalités ont évolué en 75 ans, mais les femmes ne sont toujours l’égal des hommes dans les hémicycles. Le documentaire “Elles votent comme papa” retrace cette histoire politique au féminin et nous recevons son autrice, Marianne Klaric