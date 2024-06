Elections du 9 juin: le MR et Les Engagés entament les discussions en binôme et “en bloc”

Le MR et Les Engagés entament les discussions pour un gouvernement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles et se présenteront en bloc dans le cadre des négociations bruxelloises. David Leisterh débutera ses invitations par Les Engagés. Un binôme qui fera aussi bloc au fédéral pour “la plus grande cohérence”.

Une coalition MR-Engagés à la Région wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles avait les faveurs des bleus. Le président du MR Georges-Louis Bouchez ne cachait pas sa préférence pour les centristes des Engagés depuis dimanche soir, préférence d’ailleurs déjà exprimée avant l’élection. Les deux partis sont les deux grands gagnants dans le sud du pays. Ensemble, ils occupent 43 sièges sur 75 au Parlement wallon, une majorité confortable.

Le Mouvement réformateur a gagné au total 20 nouveaux députés lors des élections du 9 juin et 29,6% des voix en Wallonie, détrônant le PS en tant que première formation du paysage politique.. Les Engagés, qui avaient opté pour une cure d’opposition il y a cinq ans, ont réalisé une véritable percée au sud du pays, gagnant notamment 9 sièges à la Chambre et 7 au parlement wallon avec 20,7% des voix en Wallonie.

Au fédéral, pour les libéraux, une majorité incluant N-VA, MR, Engagés, CD&V et Vooruit pourrait être la solution. La coalition MR-Engagés, “c’est ce qui correspond au signal de l’électeur, et c’est majoritaire en Wallonie et en Fédération“, commentait une source. Et si l’Open Vld devait confirmer qu’il opte pour l’opposition, une coalition associant le MR aux centristes (CD&V et Engagés), aux nationalistes flamands (N-VA) et aux socialistes flamands (Vooruit) ne connaîtrait pas d’alternative, indiquaient d’autres sources. Dans un tel cadre, le président du CD&V Sammy Mahdi pourrait faire la synthèse, selon certains.

En Région bruxelloise, la situation arithmétique est “plus complexe”

