Rentrée scolaire: comment les communes bruxelloises se préparent

Sur le principe d’un retour à l’école des tous petits et des primaires, personne ne semble y être opposé. Par contre, toutes les communes ainsi que les directions d’école et le personnel enseignant, se plaignent du délai imparti pour mettre en place toutes les mesures d’hygiène demandées par la Fédération Wallonie Bruxelles. La CGSP enseignement a même déposé un préavis de grève. Du coup, toutes les écoles de maternelle ne rouvriront pas leurs portes le 2 juin. Petit tour d’horizon.

A Anderlecht, les maternelles reprendront le 4 juin et non le 2. Les primaires, eux, reprendront bien à partir du 8 juin mais cela ne sera qu’un jour sur deux. “Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde en même temps et respecter les conditions d’hygiène, explique Fabrice Cumps (PS), bourgmestre. Les enseignants sont aussi en colère car on leur a demandé de prendre des mesures qui ne sont déjà plus utiles.” Pour le moment, le taux de présence des enfants en première et sixième primaire est d’environ 50%.

A Auderghem, la rentrée aura bien lieu le 2 juin pour les plus petits et le 8 pour les plus grands mais les critiques sont les mêmes. “Les écoles ont l’impression d’avoir été flouées, commente l’échevine de l’Enseignement, Elise Willame (Ecolo). Et puis, il faut encore penser à de nombreux aspects pratiques comme l’entrée des élèves, l’aménagement des abords des établissements pour que les parents ne restent pas sur le trottoir comme ils ne pourront pas rentrer dans la cour. Nous avons tout de même décidé de conserver le marquage au sol et le local infirmerie peut servir à isoler un malade. Un protocole de traçage supplémentaire communal a aussi été mis en place.”

Idem à Berchem-Sainte-Agathe où on se doutait qu’une nouvelle rentrée se préparait “et comme on est habitué à se débrouiller seul”, commente le bourgmestre humaniste, Joël Riguelle. Les directions pensent n’avoir qu’entre 40 et 50% des enfants dès ce mardi.

A la Ville de Bruxelles, il a été décidé que tous les enfants reprendraient le chemin de l’école à temps plein le 8 juin.

L’interview de Faouzia Hariche dans Toujours plus d’actu

A Etterbeek, les maternelles seront de retour en cours le 2 juin après quelques aménagements. Il faut notamment installer des éviers supplémentaires dans une école. Pour les primaires, cela se complique dans une école. “Il sera impossible d’avoir tous les enfants en même temps et de conserver le principe des bulles lors de la récréation, explique le bourgmestre Vincent De Wolf (MR). A Claire joie, nous allons donc délocaliser quatre classes dans le centre sportif pour permettre à tous de suivre les cours.” Pour le moment, les taux de présence sont très disparates selon les écoles et les niveaux mais on peut miser sur une présence de 90% pour les sixièmes et de 50% pour les P1.

A Evere, les aménagements nécessaires ont été faits et les maternelles pourront reprendre leurs activités le 2 juin et les primaires le 8 juin.

A Forest, on a décidé que tout le monde rentrerait en même temps le 5 juin. “Ce délai est nécessaire pour permettre une réouverture sereine, explique Maud De Ridder (Ecolo), échevine de l’Enseignement. Je me réjouis de cette réouverture mais je déplore la précipitation et la pression exercée sur les travailleurs. Ces changements de cap successifs sont très éprouvants.” A priori, les professeurs devraient être au rendez-vous. Concernant les élèves, cela dépend des établissements. Souvent, dans les quartiers économiquement défavorisés, les parents ont tendance à ne pas remettre les enfants en cours.

La commune de Ganshoren ne gère que le niveau maternelle qui ouvrira le 4 juin afin de laisser le temps à tous de se préparer et appeler les parents. Pour le moment, selon les premiers coups de fil, seuls 10 enfants sur 300 reviendraient.

A Ixelles, la décision a longtemps fait débat. Il faut dire que vendredi en fin d’après-midi, l’ONE n’avait toujours pas transmis aux pouvoirs organisateurs, le document décrivant les normes de nettoyage nécessaire. Finalement, il a été décidé de faire du cas par cas. “Les écoles qui sont prêtes peuvent rouvrir les niveaux de maternelle dès le 2 juin, précise l’échevin de l’Enseignement, Romain De Reusme (PS). Mais si elles doivent encore faire des aménagements, elles peuvent attendre. Par contre, tout le monde doit être prêt pour le 8 juin.”

A Jette, vu le préavis de grève de la CGSP, la rentrée des maternelles ne se fera que le 3 juin. L’échevin de l’Enseignement, Olivier Corhay (MR), craint un absentéisme de la part du corps enseignant et surtout, du personnel de garderie pour le matin et le soir. Il n’exclut pas de faire appel à des enseignants ou à l’ALE pour remplir cette fonction.

A Koekelberg, il était impensable de faire la rentrée des maternelles le 2 juin donc tout le monde retrouvera le chemin de l’école le 8 juin. “Nous avons préparé la rentrée du 18 mai en faisant un travail colossal pour rien, commente l’échevine de l’Enseignement, Véronique Lefrancq (cdH). Et qui nous dit que demain cela ne sera pas encore autre chose? Les discours deviennent inaudibles pour les parents. Selon notre dernier sondage, seuls 88 enfants sur 380 reviendront pour le primaire. Pour les maternelles, j’ai deux parents qui remettront leur petit sur 6 classes. Dans une école, personne n’est venu lors de la rentrée des premières primaire.” Malgré cela, la commune a pris des dispositions mais les enseignants se posent encore de nombreuses questions sur le respect des bulles dans les couloirs, lors de l’arrivée des enfants, les temps de récréation…

A Molenbeek aussi on a décidé de faire preuve de pédagogie avec les enseignants et les parents. Après une réunion avec les directions d’école et les syndicats, il a été décidé que la rentrée aurait lieu pour tout le monde en même temps, à savoir le 8 juin. Actuellement, en première primaire, le taux de présence n’est que de 24% et la commune espère convaincre les parents de remettre leurs enfants en classe.

A Saint-Gilles, on respectera les délais même s’ils sont courts. “Les bulles sont plus faciles à gérer à présent, précise l’échevin de l’Enseignement, Jean Spinette (PS). Les sanitaires par contre restent le point noir mais je crois qu’il faut sociabiliser les enfants. Les questions de santé mentale n’ont pas été suffisamment prises en considération durant ce confinement. Et puis, nous constatons aussi d’importantes différences selon les milieux. Dans le bas de Saint-Gilles, le taux de présence est beaucoup plus faible que dans le haut.” Pour éviter des décrochages, la commune a décidé de mobiliser ses bâtiments scolaires durant l’été. Cela permettra aux associations de proposer des activités pour des groupes de maximum 50 enfants qui garderont ainsi un lien social.

A Saint-Josse, tout le monde reprend le 8 juin, tout comme à Schaerbeek.

A Uccle, les maternelles verront leur rentrée décalée de deux jours, soit le 4 juin afin de ne pas mobiliser le personnel enseignant durant le long week-end de la Pentecôte. “Nous devons redéménager ce que nous avions placé il y a deux semaines à peine, commente l’échevine de l’Enseignement, Carine Gol-Lescot (MR). Cela prend du temps. Nous devons refaire les horaires de rentrée, de récréation pour éviter que les enfants ne se croisent entre bulles. Les parents sont toutefois compréhensifs.” Un sentiment confirmé par les chiffres puisqu’en 6e, le taux de présence est de 73%, de 50% en P1 et de 40% en P2 mais deux écoles n’ont pu ouvrir ce niveau faute de locaux.

A Watermael-Boitsfort tout comme à Woluwe-St-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre, on reprend le 2 juin pour les maternelles puis le 8 juin pour les autres. “Je ne sais pas si le préavis de grève déposé par la CGSP sera très suivi”, commente le bourgmestre de Woluwe-St-Lambert, Olivier Maingain (DéFi). Du côté de son confrère de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe (cdH), on exprime un certain ras-le-bol. “Les enseignants se sont mobilisés, on a négocié comme des fous avec les syndicats et maintenant, on nous dit que cela ne sert plus à rien. Je déplore la manière dont les choses sont organisés aux différents niveaux de pouvoir. Cela crée de la démotivation. Il ne vaut mieux pas compter le nombre d’incohérences depuis le début de cette crise! Mais on commence à être habitué et on va donc bien ouvrir le 2 juin pour les maternelles. Et pour les enfants, on est content.”

Dans les écoles du réseau libre, le Segec n’a pas donné de consigne claire comme lors de la première vague de rentrée scolaire. Un courrier a été envoyé aux écoles pour leur préciser qu’elles pouvaient ouvrir si elles étaient prêtes. “Nous soutenons les directions et les enseignants qui ne doivent pas avoir un travail supplémentaire, explique Conrad van de Werve, responsable communication du Segec. Les enseignants ne peuvent pas donner cours en classe et aussi à distance. Or, pour le moment,en moyenne, le taux de présence en primaire est compris entre 30 et 40%. Il faut éviter le décrochage scolaire et on sait que ce sont les milieux où il est déjà élevé qui remettent moins leurs enfants à l’école. Il faut être très attentif à cela.”

Enfin, les écoles européennes qui étaient toujours fermées, ont décidé de reprendre pour les primaires et les maternelles dès le 8 juin mais pas à temps plein. Pour les primaires, il s’agira seulement de 4 demi-journées sur place et d’une journée avec des cours en ligne, et ce jusqu’au 3 juillet.

Vanessa Lhuillier – Photo: BX1