Procès des attentats de Bruxelles : le parquet requiert la culpabilité de Bilal El Makhoukhi comme co-auteur des attentats

Le parquet fédéral poursuivra ce lundi son réquisitoire, entamé mardi dernier, contre les dix accusés dans le procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016. Les procureurs Paule Somers et Bernard Michel doivent encore s’exprimer à propos de quatre d’entre eux. Ce seront ensuite les avocats des parties civiles qui entameront leurs plaidoiries, prévues pour durer cinq jours.

Après s’être concentrés sur Oussama Atar -présumé mort en Syrie et faisant défaut devant la cour d’assises-, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Salah Abdeslam et Sofien Ayari, le ministère public se concentrera lundi sur les accusés (et amis) Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa. Le premier a reconnu avoir apporté une aide logistique à la cellule terroriste, dont il a récupéré et caché des armes.

Il est en aveux des trois chefs d’accusation pour lesquels il est poursuivi: participation aux activités d’un groupe terroriste, assassinats dans un contexte terroriste et tentatives d’assassinats dans un contexte terroriste.

Quant à Hervé Bayingana Muhirwa, lui aussi poursuivi pour les mêmes chefs d’accusation, il a hébergé chez lui Osama Krayem et Mohamed Abrini juste avant et peu après les attentats. Jusqu’à présent, le parquet fédéral a demandé à condamner les six autres accusés comme co-auteurs des attentats. Dans ce cas, les peines sont plus lourdes que s’ils en étaient reconnus complices.

Mardi, lors du dernier jour du réquisitoire, le parquet s’attardera enfin sur les frères Smail et Ibrahim Farisi, qui comparaissent libres à ce procès. Alors que les procureurs prévoyaient une demi-journée par accusé, il se pourrait que la plaidoirie des avocats des parties civiles débute dès mardi après-midi au lieu de mercredi matin.

A partir du 15 juin, la défense aura la parole pour ses plaidoiries. Les différents avocats prévoient de s’exprimer durant neuf jours au total.

10h55 – Le parquet requiert la culpabilité de Bilal El Makhoukhi comme co-auteur des attentats

Le parquet fédéral a requis lundi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles, la culpabilité de Bilal El Makhoukhi en tant que co-auteur des attentats terroristes du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. Le procureur fédéral Bernard Michel a déroulé, pendant près de deux heures, tous les éléments de preuve qui, pour lui, montrent que l’accusé est bien coupable de participation aux activités d’un groupe terroriste et d’assassinats et de tentatives d’assassinats terroristes. Dès sa prise de parole, les accusés Mohamed Abrini, Osama Krayem et Salah Abdeslam ont demandé à quitter la salle d’audience. Le parquet a également requis, la semaine précédente, leur culpabilité sur ces trois chefs d’accusation. Au total, 10 hommes – dont un fait défaut – sont poursuivis dans le cadre des attaques terroristes qui ont endeuillé la Belgique. Bernard Michel a ensuite entrepris de présenter en neuf points les éléments prouvant que Bilal El Makhoukhi a participé aux activités de la cellule responsable des attentats. Il a notamment pointé la relation privilégiée de l’accusé avec Najim Laahcraoui, kamikaze de l’aéroport et artificier du groupe, sa motivation après avoir combattu en Syrie, ses “missions” remplies pour le compte de la cellule dont, surtout, celle d’avoir récupéré les armes la veille des attentats, selon le parquet. Des armes qui manquent toujours à l’appel et sur lesquelles l’accusé a choisi de se taire, a souligné Bernard Michel. “Bilal El Makhoukhi est en aveu concernant les assassinats et tentatives d’assassinat terroristes”, a ensuite souligné le procureur. “Selon lui, ‘c’est triste que des gens meurent mais si on décide de bombarder (la Syrie, NDRL), c’est des choses qui arrivent. C’est tout’. La loi du Talion est son mode de fonctionnement.”

La Rédaction avec Belga