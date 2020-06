Octaves de la Musique : le Quatuor Alfama, Octave de la musique classique, réinterprète Schubert et Fafchamps

Suite à la crise sanitaire, la soirée des Octaves de la Musique édition 2020 n’a pu se tenir cette année à Bozar. Mais les lauréats de cette édition sont bien célébrés durant tout le mois de juin sur l’antenne de BX1.

Ce jeudi, le Quatuor Alfama est à l’honneur pour son Octave de la Musique Classique, remporté cette année pour leur interprétation de “La jeune fille et la mort”, avec la complicité d’Albane Carrere. Elsa de Lacerda, membre du quatuor, évoque l’histoire de ce groupe et leur décision de réinterpréter Schubert et Fafchamps.

Découvrez les chansons enregistrées spécialement par les divers artistes tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 19h30 sur BX1 et à 20h30 sur les réseaux sociaux de BX1.

► Découvrez le palmarès et les autres capsules des Octaves de la Musique 2020 dans notre dossier.