Les Octaves de la Musique : voici les lauréats d’une édition 2020 particulière

Ce lundi 8 juin, la soirée annuelle des Octaves de la Musique devaient se tenir à Bozar. La crise sanitaire en a finalement décidé autrement, mais les lauréats de cette édition 2020 seront bien célébrés ces prochains jours sur l’antenne de BX1.

Comme chaque année, BX1 devait diffuser ce lundi soir la cérémonie des Octaves de la Musique, édition 2020. Cette soirée devait permettre la rencontre inédite entre les divers artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles mis à l’honneur durant cette soirée musicale unique. Vu les circonstances sanitaires actuelles, la soirée n’a pu se tenir, mais les Octaves de la Musique vont poursuivre leur travail de soutien aux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles durant ces prochains jours.

Tout au long de ce mois de juin, BX1 va ainsi mettre en avant les artistes lauréats via une capsule à découvrir les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 19h30 en télévision et à 20h30 sur les réseaux sociaux de la chaîne. Toutes et tous ont accepté de réaliser une performance artistique de leur cru, destiné à mettre à l’honneur leur talent. À l’image de Juicy, le duo de Bruxelloises récompensé dans la catégorie “Artiste de l’année” (vidéo ci-dessus).

Pour rappel, les Octaves de la Musique récompensent et mettent à l’honneur les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 8 catégories musicales différentes (chanson française, musiques urbaines, musique classique, musiques du monde, pop/rock, musiques électroniques, jazz et musique contemporaine) depuis 17 années.

Mais qui sont tous les lauréats de cette édition 2020, qui seront présents l’année prochaine avec les lauréats de l’édition 2021 ?

Voici les grand.e.s gagnant.e.s des Octaves de la Musique 2020 !

Chanson française

Ivan Tirtiaux, pour “L’oasis”

Pop/Rock

La Jungle, pour “Past//Middle Age//Future”

Musiques urbaines

Le 77, pour “Ultim”

Musiques électroniques

DC Salas, pour “Indecisive”

Jazz

Jean-Paul Estievenart Quintet, pour “Strange Bird”

Musiques du monde

Kel Assouf, pour “Black Tenere”

Musique classique

Le Quatuor Alfama, avec la complicité d’Albane Carrere, pour l’album qu’ils consacrent à Schubert et Fafchamps. Leur interprétation de « La jeune fille et la mort » a toute la force et l’intensité qu’exige ce drame intime.

Musique contemporaine

Pierre Slinckx, en quintette avec le Quatuor MP4, joue d’un ordinateur portable artisanalement customisé au fil du processus de composition. Une immersion originale dans le monde des musiques classique, contemporaine et électronique.

Album de l’année

“Offenbach Colorature” de Jodie Devos

Artiste de l’année

Juicy

Spectacle/concert de l’année

Zwangere Guy

Octave d’honneur

Benjamin Schoos

Octave de la Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles

Super Ska

Octave PointCulture

Soie, pour l’album “Loving Essence”

Octave Zinneke

New School

Octave Fun Radio

A.R.T