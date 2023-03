“Le Gouvernement bruxellois n’est pas à la hauteur des Bruxellois”, selon Benjamin Dalle (CD&V)

Invité ce vendredi matin dans Bonjour Bruxelles, Benjamin Dalle (CD&V) a donné son avis sur l’emploi pour les jeunes dans la Région, et sur les liens avec les communautés.

Ministre flamand des Affaires bruxelloises, des Médias et de la Jeunesse, Benjamin Dalle était l’invité de Fabrice Grosfilley ce vendredi matin dans Bonjour Bruxelles. Il en a profité pour donner son avis sur le travail effectué par le gouvernement bruxellois : “Il n’est pas à la hauteur des Bruxellois. 2023 devait être l’année des jeunes à Bruxelles. Je souhaite qu’on puisse donner une perspective à ces jeunes. Mais je constate que le gouvernement n’est pas au niveau qu’on souhaiterait“. De quoi investir plus ? Selon le Ministre flamand, la politique de l’emploi devrait être la priorité pour le gouvernement. “Il y a encore plus de 87.000 chômeurs, un Bruxellois sur 4.”

Région autonome ou en adéquation avec la communauté flamande

Benjamin Dalle insiste aussi sur les liens qui doivent rester entre la Flandre et Bruxelles. “On parle souvent d’une Région à part entière, avec plus de responsabilités que les autres Régions. Pour le CD&V, il est important de continuer les investissements dans les écoles, dans les crèches, dans la culture des Bruxellois“.

“J’ai aussi constaté que la plupart des politiques francophones veulent un lien entre la Wallonie et Bruxelles. Pour nous aussi, c’est important. La Flandre investit chaque année plus d’un milliard d’euros à Bruxelles. C’est au profit des Bruxellois, on veut travailler pour eux“.

■ Une interview de Fabrice Grosfilley