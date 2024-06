Filigranes poursuit sa mue et prévoit son déménagement

La librairie bruxelloise Filigranes a dévoilé mardi une nouvelle boutique en ligne et lancé une campagne de communication pour favoriser le retour des lectrices et lecteurs. La direction a également confirmé un prochain déménagement du magasin situé sur l’avenue des Arts, à Etterbeek, pour un nouvel emplacement dans la capitale.

“Revenez, Bruxelles a besoin de Filigranes et Filigranes a besoin de vous” : tel est le slogan adressé par la librairie bruxelloise afin d’assurer l’avenir d’une entreprise qui a connu deux plans de restructuration en un an et demi. La directrice générale Véronique Croisé confirme à Belga que Filigranes “agit pour avancer” face à ces difficultés, renforcées par l’inflation et la crise qui touche le marché du livre. “Nous avons des discussions constructives avec nos fournisseurs et nous poursuivons nos efforts pour assurer l’avenir d’une institution qui a plus de 40 ans”, explique-t-elle.

La boutique a été remaniée sur une surface réduite, précise Filigranes. Par ailleurs, des “changements importants” au niveau du management, et de la gestion financière de l’entreprise ont été menés ces derniers mois, près de deux ans après une demande par plusieurs employés d’une intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif, en raison de problèmes autour du bien-être au travail. Le fondateur de la librairie, Marc Filipson, avait fait un pas de côté à la suite de cette affaire. Il demeure aujourd’hui responsable de la politique éditoriale.

Outre les problèmes liés au marché du livre, l’entreprise pointe la mobilité comme une difficulté supplémentaire. “Les changements de mobilité autour de notre magasin ont rendu son accès plus compliqué”, avance Véronique Croisé. “Nous envisageons donc le déménagement de notre principal magasin entre le 1er janvier 2025 et mars 2026 pour un nouveau lieu dans la capitale, encore à déterminer. Nous resterons dans le même périmètre, mais nous serons ainsi plus accessibles”, précise la directrice générale.

Belga – Photo : Belga