20km de Bruxelles : la circulation sera perturbée dimanche dans la capitale

Des lignes renforcées

D’autres modes de déplacement sont donc à privilégier, comme les transports publics. Plusieurs lignes de la STIB seront renforcées. Ce sera le cas des métro 1 et 5 : ils circuleront toutes les 6 minutes entre 8h30 et 16h, soit un passage toutes les 3 minutes sur le tronçon commun entre Gare de l’Ouest et Merode. Davantage de trams de la ligne 81 circuleront entre 8h et 18h, même si leur passage sera limité à Merode et ne continuera pas son trajet vers Montgomery jusqu’à 16 h 30.

► Lire aussi | La Stib renforce ses lignes de métro et tram pour les 20 km de Bruxelles

La STIB annonce que d’autres lignes de tram et de bus seront impactées. Elles seront soit interrompues, soit déviées. La ligne 7 ne circulera pas entre Buyl et Vanderkindere jusqu’à 13 h 30, des bus navettes circuleront entre ULB et Uccle. La ligne 8 sera également suspendue entre Legrand et Buyl jusqu’à 13 h 30 et entre Wiener et Musée du Tram jusqu’à 17 h 00.

Les lignes 92 et 93 seront interrompues entre Louise et Botanique jusqu’à 13 h, les voyageurs pourront emprunter les lignes de métro 2 et 6 entre ces arrêts.

Les lignes de bus 12, 17, 21, 27, 33, 34, 38, 41, 54, 59, 60, 61, 64, 71, 72, 79, 80 et 95 seront également impactées par l’événement.

BX1

► Lire aussi | 20 km de Bruxelles : courir pour la bonne cause