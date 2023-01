Woluwe-Saint-Pierre : les habitants invités à allumer le chauffage pour analyser leur isolation… grâce à un avion

L’objectif est d’analyser la déperdition thermique des toitures des bâtiments sur l’ensemble de la commune.

Ce mardi soir, les habitants de Woluwe-Saint-Pierre sont exceptionnellement invités à laisser leur chauffage allumé durant la soirée et la nuit pour une occasion bien spécifique. La commune souhaite en effet mener une thermographie aérienne de tous les bâtiments sur son territoire, afin de mieux cerner la déperdition thermique de certaines toitures. Un avion (un bimoteur) va ainsi survoler la zone pour faire une photographie de toutes ces toitures et analyser plus précisément les endroits où l’isolation est moins bonne, que ce soit sur des habitations privées ou des bâtiments publics. Et cela, grâce à des images infrarouges qui permettront de voir la différence de température entre l’extérieur et les toitures.

C’est pour cette raison que la commune demande à ses habitants de chauffer exceptionnellement leur habitation, commerce, bureau. Le vol est prévu vers 22h00, ce mardi soir, prévient l’administration saint-pétrusienne.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre va ensuite profiter des images réalisées par l’avion pour mieux outiller les habitants, les entreprises et acteurs publics dans les travaux à mener dans leur bâtiment afin d’isoler mieux et plus précisément. “Sans données, impossible d’agir, c’est le point de départ ! Ces données pourront, par la suite, être utilisées pour procéder à des travaux de rénovation“, expliquent par voie de communiqué Caroline Lhoir (Ecolo), échevine de la Transition écologique, et Antoine Bertrand (Ecolo), échevin de la Transition énergétique.

Cette initiative a déjà été menée dans d’autres communes, comme à la ville de Liège, où les citoyens ont pu être informés de la déperdition thermique de leur bâtiment après le survol d’un avion avec caméras thermiques.

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge