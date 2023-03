Le RWDM Girls ne laisse aucune chance au Fémina White Star (0-3)

Le RWDM Girls s’est imposé 0-3 au Stade Fallon face au White Star. La première rencontre pour Samir Bouachmir en tant que T1 sur le banc au RWDM après le départ de Zoubir Eutamene.

Six points séparaient les deux équipes au coup d’envoi, mais le RWDM Girls, qui reste sur 10 matches sans défaites, a rapidement montré sa supériorité. Après 7 minutes, El Montaser et Bouccekine se jouent de la défense. La finition de l’attaquante est parfaite. Un début de match idéal pour les Molenbeekoises qui contrôlent et rentrent avec l’avantage à la pause.

Le White Star revient avec d’autres intentions en début de 2e mi-temps et se crée deux possibilités mais Dooms trouve le poteau.

Le RWDM laisse passer l’orage avant de monter en puissance et de dérouler. Le break tombe à 20 minutes du terme. Le bon travail d’El Bouzid profite à El Montaser qui frappe dans le but vide. On retrouve la même El Montaser 5 minutes plus tard. Un triplé pour l’attaquante, qui permet de solder la victoire des Molenbeekoises

La superbe tentative de Verhoeven pousse Jonathan à un arrêt tout aussi beau. Le Femina White Star aura joué sa carte à fond mais s’incline sans discussion.

Le RWDM Girls (6e, 40 points) enchaîne une 11ème rencontre sans défaites et pointe à six points de la troisième place occupée par Loyers. Le Fémina White Star (7e, 31 points) est légèrement distancé à cinq matches du terme du championnat.