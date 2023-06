La Ligue Braille œuvre à convaincre les entreprises d’embaucher les personnes malvoyantes

Déjà 6 mois que Djamel travaille dans l’atelier boulangerie de ce supermarché à Woluwe-Saint-Pierre, malgré son handicap.

Dans son précédent travail, son handicap lui posait problème. En effet, Djamel ne voit pas de l’œil droit, et n’a que 40% à l’œil gauche. Cela lui était donc difficile de bien lire les bons de commande dans le secteur de l’Horeca.

Ici, ses missions sont d’emballer, d’étiqueter et de mettre en rayon. Le seul aménagement qui a été fait, est d’imprimer en gros caractère. Pour Berenice Orban, directrice Marketing de Rob the Gourmet’s Market : “Son handicap n’est pas une barrière, on demande à tous nos employés un travail propre et soigné et qu’ils arrivent à l’heure. C’est ça qui est important.”

Djamel a signé un CDD dans ce supermarché, après avoir été accompagné par la Ligue Braille qui se charge de mettre en relation les employés et les employeurs. Pour ceux qui embauchent les travailleurs souffrant d’un handicap, ils bénéficient de subventions.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Yannick Vangansbeek et Hugo Moriamé