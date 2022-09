Deux opérateurs de trottinettes partagées ont décidé de limiter leurs lieux de stationnement

Deux opérateurs de trottinettes partagées imposent désormais des lieux de stationnement dans certaines communes bruxelloises, afin d’éviter le parking sauvage.

Il faut désormais marcher quelque temps, avant de tomber sur une trottinette électrique partagée. Celles-ci se trouvent maintenant dans des zones de stationnement dédiées, dans six communes.

C’est le cas à Woluwe-Saint-Lambert, où l’on ne peut plus laisser sa trottinette n’importe où, sous peine de sanctions : “Au printemps, la commune adopté une nouvelle réglementation qui nous permet de saisir les trottinettes gênantes situées dans l’espace public et de les stocker au dépôt communal. On exige une redevance, et on peut aussi demander une sanction administrative à l’égard des opérateurs” explique Grégory Matgen, échevin de la Mobilité de Woluwe-Saint-Lambert.

Pour éviter ces contraventions, la société Dott a mis en place, en accord avec la commune, un nouveau système : désormais, l’utilisateur ne peut plus verrouiller sa trottinette en dehors des parkings prévus.

Il y a actuellement près de 70 de ces zones sur l’application. “Dans certaines zones où il y a des tentions particulières les résidents, les communes et les opérateurs, on essaye d’améliorer le positionnement des trottinettes. Mais le but est toujours d’avoir quelque chose d’homogène et de global sur la région” justifie la responsable Dott pour Bruxelles, Clara Philippot.

La situation n’est cependant pas encore idéale pour accueillir ces zones de parking. Elles ne sont pas indiquées, ni par un marquage au sol ni par une infrastructure prévue à cet effet. Un problème remarqué par la commune : “Un des risques que nous constatons déjà, est que les trottinettes sont stationnées à des endroits réservés aux vélos. Les arceaux sont, pour l’instant, monopolisés par la présence de ces trottinettes” regrette Grégory Matgen.

La société a cependant confiance en son nouveau système : “Il y a forcément toujours un temps d’adaptation quand il y a un changement comme ça, je pense que ça mettra quelques jours avant qu’ils s’habituent au changement. Une fois que c’est intégré, on sait où on va chercher son véhicule, on sait où on le dépose et à la fin, c’est plus pratique. Il y a une période de transition” a réagi Clara Philippot.

Actuellement, seuls deux opérateurs, Tier et Dott ont mis en place ces limitations de stationnement. Ce système pourrait cependant être adopté par d’autres opérateurs sur toute la région.

■ Reportage de Anais Corbin, Frédéric de Henau et Stéphanie Mira