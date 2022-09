Watermael-Boitsfort : le projet de transformation d’un garage en une mosquée est en cours

Une demande de permis vient d’être déposée pour transformer un vieux garage abandonné en un centre culturel et cultuel.

Depuis l’annonce de la demande, les riverains ne sont pas tous d’accord de voir apparaître un centre culturel et cultuel dans leur quartier. Et dénoncent un manque de communication de la part de la commune à l’égard des habitants. Selon eux, ce lieu n’est pas nécessaire, ils craignent d’être dérangés par les chants lors des heures de prières et que la circulation ne soit plus aussi fluide lorsqu’il y aura des rassemblements.

L’association La Paix souhaite construire un centre culturel pouvant accueillir des conférences et des cours pour les enfants. Et l’un des objectifs de cette transformation, permettre une plus grande proximité de lieu culte pour les habitants de la commune. En effet, aucune mosquée n’existe à Watermael-Boitsfort.

Au niveau du bâtiment, la structure restera la même, des vitres seront installées pour apporter plus de luminosité et la toiture sera végétalisée afin d’assurer une meilleure protection énergétique.

■ Un reportage de Bernard Denuit, Emilie Witmeur, Paolo Coen et Timothée Sempels.