Watermael-Boitsfort : des logements temporaires pour les Ukrainiens installés sur deux sites

Dans le cadre de l’accueil en urgence des réfugiés ukrainiens, des installations temporaires et modulables vont être installées sur les sites Cailles et Tritomas de la SISP Le Logis-Floréal à Watermael-Boitsfort.

Après la recherche d’hôtels, de bureaux à transformer en logements, c’est au tour des unités de logements modulaires. Pierre Verbeeren, coordinateur Ukraine pour le Gouvernement bruxellois, est en recherche de solutions d’hébergement d’urgence, afin de loger près de 12.000 personnes. L’une des solutions se porte sur le système modulaire, c’est-à-dire, des logements temporaires et réutilisables. Le coordinateur Ukraine explique, que le choix s’est tourné vers des petites unités de logements, et non l’installation d’un village modulable. En effet, la création de 200 unités aurait un impact trop important sur les sites, comme l’obligation de déboiser, de réaliser des travaux plus conséquents au niveau du raccord électrique, de l’écoulement des eaux usées…

Ainsi, le gouvernement a privilégié 9 à 15 unités de logements, plus faciles à gérer, et surtout à analyser, car il y a un manque de connaissances sur ces logements modulables, reconnaît Pierre Verbeeren.

Si pour le moment, deux lieux sont connus : Caille et Tritomas; trois autres verront le jour dans quelque temps. Mais, pour le moment, la date et le lieu à Bruxelles de ces futurs logements, restent inconnus. Pour Pierre Verbeeren, qui a organisé le budget de la Région bruxelloise sur cette urgence, l’objectif est de pouvoir investir dans des éléments durables et surtout réutilisables.

Une séance d’information est prévue au gymnase de l’école Le Karrenberg à Watermael-Boisfort, lundi 19 avec les riverains, afin de leur présenter ces futures installations.

Ca.Pa. – Image : google street view