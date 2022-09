Ganshoren et Watermael-Boitsfort proposent l’achat groupé pour le gaz et l’électricité

Quand on est plus nombreux, on est plus fort pour négocier. C’est le principe des achats groupés. Cela existe aussi pour le gaz et l’électricité. Pourtant, Seul 1 ménage belge sur 10 s’est tourné vers cette solution. Deux communes bruxelloises ont décidé de prendre les choses en main pour proposer de se regrouper.

À Watermael-Boitsfort, la démarche avait déjà porté ses fruits en 2021. Grâce à l’organisation d’une action d’achats groupés pour l’énergie, les habitantes et les habitants de Watermael-Boitsfort ont pu économiser près de 150.000 euros au total sur leurs factures de 2022.

La commune a décidé de réitérer l’expérience cette année étant donné la situation tendue sur le marché de l’énergie. Elle fait donc partie des 19 villes et communes belges à s’associer à Wikipower et Méga dans le but de permettre aux citoyens d’économiser sur leurs factures énergétiques et d’améliorer la performance énergétique de leur habitation.

Cathy Clerbaux, échevine en charge de l’Énergie (Ecolo) à Watermael-Boitsfort, explique que les gens sont toujours libres de changer ou non de fournisseurs. “Il y a 1275 personnes qui ont répondu à l’offre d’achat groupé sur le gaz et l’électricité. 525 ont activé la possibilité de faire le changement. Il y en a donc 700 qui ont, soit changé d’avis ou qui n’avaient pas des conditions plus intéressantes que celles qu’elles avaient déjà.” Watermael-Boitstfort répertorie 12 000 ménages. “On a touché 10% de la population. De ces 10%, environ la moitié ont changé de fournisseur d’énergie“, conclut l’échevine.

■ Interview de Cathy Clerbaux (Ecolo), échevine de l’Énergie à Watermael-Boitsfort par Anaïs Corbin.