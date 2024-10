Uccle : 8 mois de travaux prévus dès lundi autour de la gare de Saint-Job

Les travaux sont prévus jusqu’à la fin juin 2025.

Dès ce lundi 4 novembre, le pont Carsoel à Uccle sera fermé pour plus de 8 mois. Une fermeture dans le cadre de la modernisation de l’infrastructure. Les riverains et les commerçants s’en inquiètent, relèvent nos confrères de la DH, et ce malgré une campagne de la commune pour informer que tous les établissements resteront accessibles. Durant la durée des travaux, une heure de stationnement sera d’ailleurs gratuite.

Situé à la gare de Saint-Job, l’ancien pont sera donc démoli et le nouvel ouvrage sera 4 fois plus large. Selon la Stib, l’objectif du projet est de permettre “l’installation d’un véritable pôle multimodal où se rencontrent à la fois les accès à la Gare de Saint-Job, les quais et les abris pour les transports en commun et les espaces publics et équipements pour les cyclistes et les piétons“.

Durant le premier mois, la Stib remplacera les voies de tram sur la courbe partant de la place Saint-Job jusqu’au n° 17 de l’avenue Jean et Pierre Carsoel, précise la société de transports en commun sur son site. Ensuite, les voies seront renouvelées sur le pont Carsoel et de part et d’autres entre les n° 17 et 29 de l’avenue Jean et Pierre Carsoel. La rue de la Pêcherie sera fermée plus tard à la hauteur de l’avenue Jean et Pierre Carsoel lorsque les travaux de voies seront effectués dans cette zone. Durant les travaux, les impétrants seront également déplacés et le réseau d’énergie sera adapté.

Pour l’occasion des déviations seront mises en place :

tram 92 remplacé par des T-bus entre Lancaster et Fort-Jaco,

bus 37 dévié entre Observatoire et De Wansijn via la rue Basse,

bus 60 dévié entre Observatoire et Drossart via la rue Basse

bus N10 dévié entre Observatoire et Place Saint-Job via la rue Basse